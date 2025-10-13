RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

Redazione Web

13 ottobre 2025, ore 10:00

Domenica 19 ottobre 2025, la prima radio d’Italia seguirà l’evento in diretta con i suoi inviati lungo tutto il percorso

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 2a edizione della Rome Half Marathon, in programma domenica 19 ottobre 2025. La manifestazione sportiva, sempre più rilevante a livello internazionale, prenderà il via del Circo Massimo e si concluderà in Via degli Annibaldi, offrendo una suggestiva vista sul Colosseo.

La prima radio d’Italia seguirà l’evento in diretta, con inviati presenti lungo il percorso per raccontare in tempo reale l’andamento della gara. Aggiornamenti costanti verranno trasmessi nei Giornali Orari, con notizie sui risultati e sulle performance degli atleti. Inoltre, la copertura si estenderà ai canali social ufficiali di RTL 102.5, dove saranno condivisi contenuti esclusivi e retroscena della giornata. Con interviste ai protagonisti e approfondimenti dietro le quinte, RTL 102.5 offrirà agli ascoltatori un racconto completo della manifestazione, portando la Rome Half Marathon a tutti gli appassionati, ovunque si trovino.

RTL 102.5 regala l’iscrizione per partecipare alla Rome Half Marathon. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.


Argomenti

Rome Half Marathon

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

  • Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

    Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

  • Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

    Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

  • Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

    Scatta la tregua, l'esercito israeliano arretra, migliaia verso Gaza City, lunedì Trump in Israele, poi vertice in Egitto

  • Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

    Fabrizio Moro torna live nel 2026 con il tour "NON HO PAURA DI NIENTE"

  • Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

    Frah Quintale a RTL 102.5: “Ci sono dei pezzi nell’album, per cui andava fatto un feat: Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy sono presenti nel disco”

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Mr. Nobody” di Coez, “Niente da dire” di Levante, "Stay (If You Wanna Dance)" di Myles Smith, “Semplicemente” di Sarah Toscano e Mida e “The Fate of Ophelia” di Taylor Swift

Serie A, la Roma vince il derby , torna al successo l'Inter, volano Como e Atalanta

Serie A, la Roma vince il derby , torna al successo l'Inter, volano Como e Atalanta

Questi i risultati della domenica: Inter-Sassuolo 2-1, Lazio-Roma 0-1, Torino-Atalanta 0-3, Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0. Posticipo del lunedì sarà Napoli-Pisa

Mourinho pronto a tornare ad allenare, ecco dove

Mourinho pronto a tornare ad allenare, ecco dove

Il tecnico portoghese meno di un mese fa era stato esonerato dal Fenerbahce

Mondiali di canottaggio in Cina, festa azzurra con il quattro di coppia che è medaglia d'oro dopo sette anni

Mondiali di canottaggio in Cina, festa azzurra con il quattro di coppia che è medaglia d'oro dopo sette anni

Commovente dedica a Filippo Mondelli, che aveva vinto in Bulgaria, scomparso prematuramente per un tumore, gli azzurri hanno dominato la gara dall'inizio alla fine