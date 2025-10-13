RTL 102.5 è la radio ufficiale della Rome Half Marathon 2025

RTL 102.5 è la radio ufficiale della 2a edizione della Rome Half Marathon, in programma domenica 19 ottobre 2025. La manifestazione sportiva, sempre più rilevante a livello internazionale, prenderà il via del Circo Massimo e si concluderà in Via degli Annibaldi, offrendo una suggestiva vista sul Colosseo.

La prima radio d’Italia seguirà l’evento in diretta, con inviati presenti lungo il percorso per raccontare in tempo reale l’andamento della gara. Aggiornamenti costanti verranno trasmessi nei Giornali Orari, con notizie sui risultati e sulle performance degli atleti. Inoltre, la copertura si estenderà ai canali social ufficiali di RTL 102.5, dove saranno condivisi contenuti esclusivi e retroscena della giornata. Con interviste ai protagonisti e approfondimenti dietro le quinte, RTL 102.5 offrirà agli ascoltatori un racconto completo della manifestazione, portando la Rome Half Marathon a tutti gli appassionati, ovunque si trovino.

RTL 102.5 regala l’iscrizione per partecipare alla Rome Half Marathon. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.



