New Hit di RTL 102.5: le novità musicali in rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





ACHILLE LAURO: IL NUOVO SINGOLO È "IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO"

Achille Lauro annuncia l’uscita del nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, che da oggi entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Ballad intensa che mette al centro una promessa d’amore assoluta, “In viaggio verso il Paradiso” è stata presentata per la prima volta dal vivo durante le prime date del tour nei palazzetti. Ed è proprio durante le tappe di questo tour che Achille Lauro sta riservando ai suoi fan un’ulteriore sorpresa annunciando le date del suo primo grande tour negli stadi “Per sempre noi” in programma nel 2027, segnando un passaggio fondamentale nella sua evoluzione live. Gli appuntamenti ad ora noti sono fissati per l’11 giugno 2027 allo Stadio San Nicola di Bari, il 15 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, il 22 giugno 2027 all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno 2027 allo Stadio Euganeo di Padova e il 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. Già quest’anno gli stadi vedranno Achille Lauro protagonista di tre speciali appuntamenti con lo show “Comuni Immortali” il 7 giugno 2026 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma e il 15 giugno 2026 allo Stadio San Siro di Milano.





I BTS TORNANO CON “SWIM”

A sei anni dall'ultimo album ufficiale "Map of the Soul: 7", i BTS tornano oggi con il nuovo attesissimo album “Arirang”, insieme al nuovo singolo “SWIM”, da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il brano è prodotto da Tyler Spry e Leclair ed è incentrato sulla determinazione dei BTS ad andare avanti nonostante le sfide della vita. Il videoclip del singolo è diretto da Tanu Muino, che ha lavorato con Jungkook al videoclip della sua hit del 2023, “Standing Next to You”. Il titolo del disco. “Arirang”, viene da una canzone tradizionale coreana, conosciuta nel Paese d’origine e in tutto il mondo. Trascendendo il tempo e le generazioni, la canzone è stata spesso associata alle emozioni della connessione, distanza e del ritrovarsi. L’album è una riflessione profonda sull’identità e le origini dei BTS e racconta i sentimenti di nostalgia, desiderio e gli “alti e bassi” della vita. I BTS hanno annunciato anche il loro tour mondiale negli stadi a partire da aprile 2026: la band partirà dal Goyang Stadium il 9 aprile 2026 per poi fare tappa in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa, nell’America del Sud, in Australia e in altri Paesi.





HARRY STYLES: "AMERICAN GIRLS"

Entra in rotazione radiofonica “American Girls”, il nuovo singolo della superstar Harry Styles. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally.", il nuovo album di inediti di Harry Styles vede Kid Harpoon come produttore esecutivo ed è composto da 12 nuove tracce. Su Netflix è disponibile in streaming lo speciale concerto "Harry Styles. One Night in Manchester", prima esibizione live per presentare il nuovo disco e registrata lo scorso 6 marzo alla Co-op Live Arena di Manchester. L’artista farà il suo atteso ritorno live nel 2026 con una residency in sette città. “Together, Together” comprenderà 50 date ad Amsterdam, Londra, San Paolo, Città del Messico, New York, Melbourne e Sydney, da maggio a dicembre. Le uniche città in cui Harry Styles si esibirà nel 2026. Tra le varie tappe, particolare risalto hanno le 30 date al Madison Square Garden di New York e i 6 live al Wembley Stadium di Londra. Ospiti delle date, in specifiche location, saranno Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé e Skye Newman.





JULI E COEZ COLLABORANO IN “QUELLI COME ME”

La sua “firma” musicale è la più riconoscibile della scena attuale: JULI torna con il nuovo brano “Quelli come me”, prima collaborazione con Coez. “Quelli come me” è un brano spontaneo, nato chitarra e voce e naturalmente rimasto tale. Una canzone semplice e delicata, dove il contrasto con il testo crea una distorsione quasi agrodolce. Un inno generazionale dove l’ascoltatore può facilmente ritrovarsi, un flusso di pensieri che ci ricorda che il fatto di sentirsi soli viene annullato dall’avere accanto qualcuno di simile, la persona giusta. “Questo è un brano che nasce dopo due giorni di studio. Il ricordo più bello è stato che dopo averlo scritto siamo andati a cena anche con altri amici e con un giro in macchina ce lo siamo goduto al massimo allo stereo. Tutto il pezzo è un “sono come te e tu sei come me”, un tu che si riferisce ad un’altra persona ma che in realtà parla anche a sé stessi” racconta Juli.





LIZZO CON “DON’T MAKE ME LOVE U”

La superstar vincitrice di GRAMMY® ed Emmy Award, cantante, autrice, rapper, polistrumentista e attrice Lizzo ha pubblicato un nuovo brano e video, “Don’t Make Me Love U”. La ballata, prodotta dai collaboratori di lunga data Ricky Reed e Cheche Alara, dà il via alla nuova era musicale di Lizzo. Il video, diretto da Tanner K Williams e girato da Bentley Rawle, offre uno sguardo surreale e visivamente sorprendente in una relazione familiare fatta di lotta con il proprio io passato, riflessione ed evoluzione finale attraverso l'apprendimento e la crescita. È tanto cinematografico e sincero quanto satirico, raccontato attraverso la lente cerebrale di Lizzo e Lizzy, il suo alter ego. L’artista ha annunciato la prossima uscita del suo primo libro per bambini “Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’”, in arrivo nelle librerie di tutto il mondo l'8 settembre 2026. Pubblicato da Simon & Schuster Books for Young Readers, la storia narra di una vivace bambina che desidera solo integrarsi e che incontra un flauto intelligente e sfacciato che non riesce a trovare la sua melodia, finendo in un'avventura selvaggia in luoghi pieni di suoni incredibili.





MUSE: "BE WITH YOU" È IL NUOVO SINGOLO

Oggi i MUSE, giganti del rock inglese e vincitori di GRAMMY® Award, annunciano il loro decimo album in studio, “The WOW! Signal”, in uscita il 26 giugno. Il disco prende il nome da uno dei misteri interstellari più affascinanti del secolo scorso: un potente impulso radio della durata di 72 secondi rilevato nel 1977, proveniente dalla costellazione del Sagittario, con una larghezza di banda e un'intensità che suggerivano una possibile origine extraterrestre. L'astronomo che scoprì l'anomalia cerchiò la sequenza ormai iconica “6EQUJ5” e scrisse “WOW!” sulla stampa accanto ad essa, dando questo nome al segnale e consolidando la sua posizione nella tradizione scientifica e nella cultura popolare. L’annuncio dei MUSE è stato davvero fuori dal mondo: hanno diffuso la notizia dallo spazio! In collaborazione con Sent Into Space, la band ha inviato un tablet appositamente progettato a 33 km di altezza nell'atmosfera per presentare in anteprima il video di “Be With You”, mentre un secondo pacco conteneva degli adesivi per un'edizione in vinile in tiratura limitata che i fan potranno richiedere. Il brano si apre con il suono di un imponente organo da chiesa e la voce altrettanto epica di Matt Bellamy, mentre si concentra su un momento intenso.



