Luciano Ligabue a RTL 102.5: “Campovolo è una tradizione che va avanti da sempre e quest’anno abbiamo esagerato. Sul palco ci sarà anche mio figlio”

Luciano Ligabue è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per raccontare le sue emozioni in vista de “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, un grande evento che si terrà domani sul palco di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti” che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Nel giorno della Festa internazionale della Musica e del solstizio d’estate, Luciano Ligabue fermerà il tempo per festeggiare gli importanti anniversari e rivivere insieme al pubblico la magia di canzoni che hanno segnato non soltanto la sua carriera, ma la storia della musica italiana. Un viaggio guidato unicamente dalla musica e dalle emozioni, in una notte senza tempo che per la quinta volta lo vedrà calcare l’iconico palco di Campovolo. Ai microfoni di RTL 102.5, Luciano Ligabue ha raccontato: «Campovolo è una tradizione che va avanti da sempre. È un concerto che è il culmine di due giorni di happening, di festa vera e propria ed è un modo per far stare insieme i fan. Quest’anno abbiamo quasi esagerato, perché c’è anche il toro meccanico, otto flipper con la mia immagine, il karaoke, l palco per l tribute band, c’è un sacco di roba per cui avranno tutti tanta roba da fare prima del concerto perché nonostante il caldo, serva che tengano botta e che si possano divertire. Io non l’ho provato il toro meccanico, perché alla mia età uno spera di fare il concerto che aspetta da mesi. Campovolo ragazzi è il posto in cui ho visto capitare delle magie, è sempre stato speciale. Questo è il quinto in 35 anni di carriera, quindi non è che abbiamo stra fatto, ed è sempre carico di emozioni speciali. Uno non ci pensa ma è one shoot, tutto quanto si gioca i quelle quasi tre ore. È vero che replicheremo a Caserta, ma non sarà un tour vero e proprio. Siamo arrivati lavorando tanto, curando molto i dettagli e contiamo di portare a casa quello che dobbiamo portare a casa domani sera, parlo soprattutto di emozione nostra e speriamo loro». “La notte di Certe Notti” non sarà solo un concerto, ma una grande festa indimenticabile che è già iniziata alle ore 12:00 di oggi, quando si sono aperte le porte del “Liga Street” all’interno dell’area RCF Arena. La “Liga Street” permetterà al pubblico di entrare nel mondo di Ligabue godendo di una serie di attività dalla mostra fotografica, l’area memorabilia, al merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione con una vasta di gamma di opzioni culinarie e specialità locali con degustazioni a tema, all’area cinema, dal campeggio, all’area sportiva e tanto altro, con un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità.





LE BAND SUL PALCO

Nel corso di “The Flight”, Luciano Ligabue ha rivelato, in diretta su RTL 102.5, chi lo accompagnerà sul palco della RFC Arena di Reggio Emilia: «Come sempre a Campovolo, godo del privilegio di avere tutte le band che mi hanno accompagnato nella mia carriera. La banda, che è quella che mi ha accompagnato in “Buon compleanno Elvis” è super carico. I Clandestino sono di Reggio Emilia e sono più resident di me. La band attuale è molto carica e alla batteria ci sarà mio figlio, che ovviamente ha esordito nei teatri e adesso deve solo fare questa cosina qua domani sera. Speriamo riesca a controllare l’emozione, io sto cercando di rassicurarlo i più possibile perché la cosa importante è che se non ci godiamo questi momenti, sbagliamo qualcosa nella vita. Quindi dobbiamo cercare di domare per quanto possibile l’emozione, di non farsi ossessionare dalla performance o di strafare, ma di trasmettere l’emozione che abbiamo, ma non troppo. Invito tutti quanti a prepararsi a “Certe notti”, a viverla ognuno come se la porta dentro e godersi la sorpresa che ci sarà nel mezzo».