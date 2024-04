Lino Banfi star anche dei social: reel da 40 milioni di visualizzazioni

Altro che nonno Libero, Lino Banfi vince anche sui social. Intramontabile, amato da intere generazione, sbarca su Instagram e i suoi video fanno numeri milionari.

Il suo profilo Instagram - @linobanfi_ufficiale - che conta meno di 50 contenuti, colleziona numeri da record. Numeri da star. E Lino, da qualche mese, è arrivato pure TikTok (con oltre140mila follower). L'ingrediente segreto non c'è: alla base di tutto resta la simpatia e la bravura artistica, indiscussa, di uno degli uomini più amati della tv. Insieme al trio comico australiano Sooshimango, Lino è stato protagonista di un reel con oltre 42 milioni di visualizzazioni.

Una vita, la sua prima vita in Puglia, in giro a fare cabaret. All'epoca si chiamava Lino Zaga (diminutivo di Zagaria), poi fu il grande Totò a suggerirgli un nuovo nome d'arte. E lui, giovanissimo, aprì il registro di scuola e scelse uno dei primi cognomi: Banfi. Da quel momento iniziò un grande successo, unito ai sacrifici. Sempre supportato dalla sua amata moglie Lucia (scomparsa di recente). Da giovane lavorava come parrucchiera a Canosa, piccolo paese della Puglia. Lino la sposò all'alba, con soli due testimoni. E poi la cosidetta "fuitina": da Canosa a Bari. Fino a Roma.

DALLA PUGLIA A ROMA INSEGUENDO UN SOGNO

Lino e Lucia arrivano nella Capitale: due cuori e una capanna. Non mancano tempi difficili. Nascono due figli, portare a casa lo stipendio è sempre complicato, il mondo dello spettacolo è crudele. Ma Lino non s'arrende. Suo padre gli consiglia di andare a trovare un vecchio amico di famiglia che lo avrebbe raccomandato in banca. Il sud, il posto fisso, il Paradiso. Lino, dopo una nottata insonne, si consiglia con sua moglie Lucia: il suo faro. Non andrà mai a quel colloquio di lavoro, continuando a fare sacrifici fino ad arrivare al successo che tutti conosciamo.

LA MORTE DI LUCIA

E' trascorso un anno dalla morte di Lucia, una donna formidabile. Che è rimasta sempre lontano dalle copertine dei giornali, senza inseguire la notorietà. Una mamma, con la lettera maiuscola. Una moglie esemplare. Lino l'ha amata alla follia ed è stato un vero esempio per tutti.

DALL'ALLENATORE NEL PALLONE AL MEDICO IN FAMIGLIA

Una valanga di film, dall'allenatore nel pallone al Bar dello sport. La commedia all'italiana per antonomasia. Fino alla serie, lunghissima, a cavallo degli anni Duemila: Un medico in famiglia. Che gli dà il titolo di diritto di Nonno d'Italia. Tutti sognano il ritorno, magari per l'ultima volta di Nonno Libero che ha accompagnato intere generazioni.