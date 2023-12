Barbara d'Urso prepara il ritorno in tv? Ecco l'ultima voce sul suo nuovo programma

Per adesso non parla: nessuna conferma e nessuna smentita. Barbara d'Urso, impegnata con "Taxi a due piazze" al teatro Parioli di Roma, potrebbe tornare molto presto in televisione. Secondo le ultime indiscrezioni di Alberto Dandolo, firma di Oggi e Dagospia, uno dei più informati sui retroscena tv, la d'Urso starebbe trattando con la Rai per il pomeriggio della domenica dopo il programma di Mara Venier.



Se tutto dovesse concretizzarsi, Carmelita nazionale andrebbe a sfidare Verissimo di Silvia Toffanin. Sempre secondo Dandolo, la d'Urso metterebbe d'accordo la Meloni e Salvini, ma anche Renzi: un vero colpaccio dell'ex conduttrice di Pomeriggio5. Per anni è stata alla guida di quel programma, oltre che di Domenica Live e Live non è la d'Urso: anni di boom degli ascolti. Poi, la scorsa estate, Mediaset ha deciso di affidare Pomeriggio5 a Myrta Merlino, che arrivava da La7. Gli ascolti, però, stando ai dati, non sono affatto alti: Matano, diretto concorrente della Merlino, continua a vincere. E si parla di un piano B, che sarebbe già in atto, per mettere il turbo agli ascolti "scippando" con contratti triplicati alcuni opinionisti a "La vita in diretta".

LA D'URSO A TEATRO

Tra pochissimi giorni, esattamente il 31 dicembre, scadrà il contratto di Barbara d'Urso con Mediaset. L'ex conduttrice di Pomeriggio5, in questi mesi, non ha abbandonato il suo pubblico ed ha girato l'Italia - da nord a sud - con "Taxi a due piazze": lo spettacolo la vede protagonista con Franco Oppini.

Se l'indiscrezione sul suo ritorno in tv dovesse avverarsi si tratterebbe di un grande colpaccio della conduttrice, che torna in video dopo alcuni mesi di stop. Sui social Carmelita continua a fare il pieno di like e visualizzazioni andando fortissimo: resta uno dei personaggi più amati di sempre. E la domenica pomeriggio, da sempre suo terreno fertile per gli ascolti, nel nuovo palinsesto Rai potrebbe tornare nelle sue mani. Dopo la staffetta con un'altra grande conduttrice: Mara Venier. Le due sono legate da una profonda amicizia.