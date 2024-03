Isola dei Famosi, Luxuria al lavoro: "Non posso dire nulla". Ecco chi potrebbe partire per il reality

Si parte. Manco pochissimo alla nuova edizione dell'Isola dei famosi, che inizierà l'8 aprile. Una vera rivoluzione in casa Mediaset, a partire dalla conduzione: quest'anno ci sarà Vladimir Luxuria, che l'ha vinta nel lontano 2008. Poliedrica, amatissima, trasversale, amica di tantissimi personaggi del jetset, anche politica (parlamentare della Repubblica). Proviamo a contattarla e dice: "Non posso parlare". Come è giusto che sia: prima di un programma nessuno parla. Ma ci giunge voce da una gola profonda del quartier generale di Mediaset che Luxuria stia lavorando sodo. Prove, scalette, fino a tardi ogni giorno.

I CAMBIAMENTI IN ARRIVO PER LA NUOVA EDIZIONE

Si cambia anche tutto per quanto riguarda gli opinionisti in studio. Arrivano Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La prima ormai di casa a Mediaset dopo due anni da opinionista al Gf vip di Signorini, il secondo - volto del Tg5 delle 20 - prestato al mondo dell'intrattenimento. Una persona brillante, amata dal pubblico, preparatissimo. Entrambi sapranno divertire gli spettatori. Capitolo inviti: ci sarà, a Cayo Cochinos, solo Elenoire Casalegno (che sostituisce Alvin).

REBUS CONCORRENTI

Ma chi sono i concorrenti dell'Isola dei famosi? Sembrerebbe tutto in fase di definizione. E' spuntato, però, persino il nome di Luca Laurenti: sarà davvero lui uno dei naufraghi pronti a partire per la nuova edizione del reality di Canale5? Lo scorso anno, invece, la produzione ha fatto un giusto mix: famosi e non famosi. Tutti insieme. Ma purtroppo, come spesso accade dopo il reality, la popolarità sfuma. Finisce. Anzi, come un cerino si spegne.

CHI SBARCHERA' SULL'ISOLA?

Si parla, da settimane, di Edoardo Franco (vincitore di Masterchef Italia 12) e Joe Bastianich. Nessuna conferma ufficiale per adesso, visto che il cast completo non è stato ancora definito. Si dice che potrebbe esserci anche Marina Suma, attrice del cinema Ottanta e Novanta. E poi, nelle passate settimane, Tv Blog ha fatto trapelare altri nomi: Edoardo Stoppa, Francesco Benigno e Matilde Brandi. E' spuntata anche l'ex pornostar Selen (Luce Caponegro) insieme ad LDA (figlio di Gigi D'Alessio) e Albe.