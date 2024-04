"Non faccio vedere più nulla sui social": l'ultima decisione di Sonia Bruganelli, ma c'è un motivo

"Non mostro più nulla sui social da quando mi hanno scippata". Sonia Bruganelli, una donna brillante, che conosce bene la macchina televisiva, imprenditrice lungimirante, rompe il silenzio in una lunga intervista a La Stampa.

Ieri è iniziata la sua nuova avventura in tv al fianco di Vladimir Luxuria, che l'ha voluta all'Isola dei famosi come opinionista (insieme a Dario Maltese, volto del Tg5). E per l'ex moglie di Bonolis inizia un film già visto: per alcune edizioni è stata opinionista al Grande Fratello, arruolata da Alfonso Signorini .

IL LUSSO SUI SOCIAL: OROLOGI COSTOSI E AEREI PRIVATI

Aerei privati. Vacanze di lusso. Orologi costosi. Negli ultimi anni, la Bruganelli è stata al centro del clamore mediatico per il lusso sui social. Presa di mira, insomma, da veri leoni o rosiconi "da tastiera". In un recente intervista a La Stampa ha raccontato:

“In realtà se avessi avuto più seno, avrei mostrato pure quello! Battuta a parte, il portafoglio viene scambiato come un simbolo di potere: della serie, io sono arrivata qui e tu no. Ma non è così. Io posto semplicemente quello che ho, come tutti. Comunque da quando mi hanno scippata, non faccio vedere più niente!

Poi ha parlato della sua trasmissione sui libri, una grande passione che nutre da sempre.

Ho anche una trasmissione su Mediaset Infinity: I libri di Sonia. Lì ospito Premi Strega, scrittori e scrittrici impegnati. Non vivo quindi solo di show leggeri. Faccio tutto“. In questo anno l’ex signora Bonolis ha continuato a lavorare con lui, nonostante la separazione pubblica

LA SEPARAZIONE DA PAOLO BONOLIS

Negli ultimi mesi la Bruganelli finisce al centro del gossip per la separazione da Paolo Bonolis. I due, però, continuano a mantenere ottimi rapporti: la loro separazione dovrebbe essere l'esempio per tante coppie. Sempre in una recente intervista, la Bruganelli ha detto:

“Be’, certo! Se una persona è valida professionalmente, resta tale anche dopo un divorzio. A volte, quando ci si lascia, si perde un amante ma si trova un compagno con qualità persino più forti della passione. Non so perché ma tutti si sono stupiti che ci siamo separati civilmente, senza liti. È proprio vero che un buon matrimonio lo vedi non quando inizia ma quando finisce”.