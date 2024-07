"Vengo prima del TG": Flavio Insinna lascia la Rai e sbarca su La7 di Urbano Cairo

In questi giorni si parla di palinsesti tv. Manovre, contratti, passaggi da una Rete all'altra. Ed arriva la notizia del colpaccio di Urbano Cairo, che strappa alla Rai il grande Flavio Insinna. Da settembre condurrà su La7 un game show prima del Tg di Enrico Mentana. "Acquisto importante su cui contiamo molto", commenta l'editore di La7. Insinna, da ottobre, andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 18.35.

LE PAROLE DI URBANO CAIRO

"È una novità assoluta, un progetto sul quale abbiamo ragionato per anni - ha spiegato l'editore -. Abbiamo ottenuto un accordo con questo personaggio straordinario della tv italiana per fare un game show prima del tg". "Flavio Insinna inizierà dal 7 ottobre, sarà su La7 ogni giorno dal lunedì al sabato per un game show che termina poco prima del tg. Lui è un grande personaggio che ha fatto esperienza ed è un acquisto importante su cui contiamo molto".

L'arrivo di Insinna a La7 è la prima grande, vera, novità della prossima stagione Tv che i dirigenti Rai, Mediaset, La7, Nove e Sky stanno disegnando in queste ore, prima delle vacanze estive. Le Reti, tutte al completo, presenteranno l'offerta per il prossimo anno e - come sempre - ci saranno grandi novità. Conferme. Nuove strategie. Su La7 confermati per Corrado Formigli e Lilli Gruber. Flavio Insinna, per decenni in Rai, ha condotto game show con grandi risultati ed è stato un volto chiave di Don Matteo, la fiction di grande successo.

ENRICO MENTANA RESTA ALLA GUIDA DEL TG DI LA7

Mentana, maratoneta doc per le trasmissioni in diretta e giornalista di grandissima esperienza, resta a La7. Nessun terremoto nella redazione del Tg di Cairo, Chicco - come viene chiamato da molti colleghi - resta alla guida della Testata. E sui social dice: