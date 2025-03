LOL ITALIA, da domani la quinta stagione: ecco i comici in gara

Domani torna LOL Italia.

La quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori, la versione italiana del comedy show, infatti, sarà disponibile da domani, 27 marzo, su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo con i primi 5 episodi, e dal 3 aprile con l’ultimo.

I concorrenti in gara sono Federico Basso, Enrico Brignano, Flora Canto, Tommaso Cassissa, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Valeria Graci, Andrea Pisani, Marta Zoboli e Alessandro Ciacci, vincitore della seconda stagione dello show Original LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro.

Saranno loro a sfidarsi cercando di rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà.

Ad osservare l’esilarante gara comica dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori, due nuovi co-host d’eccezione: Alessandro Siani e Angelo Pintus.

La nuova stagione del comedy show in 6 episodi è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios.

LOL Italia: i vincitori delle precedenti edizioni

La prima edizione (2021) fu vinta da Ciro Priello dei The Jackal: il comico decise di devolvere il premio di 100.000 euro ad ActionAid. ​

La seconda edizione (2022) vide trionfare Maccio Capatonda, che donò il premio al WWF. ​

La terza edizione (2023) fu vinta da Fabio Balsamo e Luca Bizzarri , i quali optarono per devolvere i premi rispettivamente ad AS.IT.O.I. e ABEO. ​

La quarta edizione (2024) vide salire sul gradino più alto del podio Giorgio Panariello, il quale divise il premio con Edoardo Ferrario donando le somme alla Lega per la difesa del cane e a Helpcode.

LOL Italia: i concorrenti delle precedenti edizioni

Prima edizione (2021):

Gianluca "Fru" Colucci​

Elio​

Katia Follesa​

Michela Giraud​

Caterina Guzzanti​

Lillo​

Frank Matano​

Angelo Pintus​

Ciro Priello​

Luca Ravenna​

Seconda edizione (2022):

Maccio Capatonda​

Corrado Guzzanti​

Virginia Raffaele​

Diana Del Bufalo​

Tess Masazza​

Mago Forest​

Maria Di Biase​

Max Angioni​

Alice Mangione​

Gianmarco Pozzoli​

Terza edizione (2023):

Herbert Ballerina​

Fabio Balsamo​

Luca Bizzarri​

Cristiano Caccamo​

Paolo Cevoli​

Marta Filippi​

Nino Frassica​

Paolo Kessisoglu​

Brenda Lodigiani​

Marina Massironi​

Quarta edizione (2024):

Giorgio Panariello​

Aurora Leone​

Edoardo Ferrario​

Lucia Ocone​

Rocco Tanica​

Maurizio Lastrico​

Angela Finocchiaro​

Claudio Santamaria​

Diego Abatantuono​

Loris Fabiani