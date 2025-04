Harry Potter, svelati i primi attori del cast della serie. Confermate le riprese in estate

Inizia finalmente a prendere forma il cast della serie tv su Harry Potter. HBO in queste ore ha confermato ufficialmente i primi attori che interpreteranno alcuni personaggi noti. Tutti nomi che erano già circolati nel corso delle ultime settimane ma che non avevano ancora ricevuto, fino adesso, la conferma ufficiale da parte della Warner.

HARRY POTTER LA SERIE, I PRIMI NOMI

"Siamo lieti di annunciare il casting di John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse per interpretare rispettivamente Silente, McGranitt, Piton, Hagrid, il professor Raptor e Gazza", hanno dichiarato Francesca Gardiner, showrunner e produttrice esecutiva, e Mark Mylod, regista di diversi episodi e produttore esecutivo. "Siamo felicissimi di avere a bordo talenti così straordinari e non vediamo l'ora di vederli dare nuova vita a questi amati personaggi".Come accennato, questi sono i primi attori confermati per l'attesissima serie. Per quanto riguarda i ruoli principali – Harry, Ron e Hermione – la HBO ha lanciato un casting aperto in autunno, con oltre 30.000 candidature. Le riprese della serie dovrebbero iniziare quest'estate. A questo punto non è escluso che la serie possa essere pronta già per la fine del prossimo anno. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate qualche settimana fa, la data di rilascio prevista sarebbe fissata per i primi giorni del 2027. Appare evidente che la produzione si prenderà tutto il tempo necessario per realizzare il miglior prodotto possibile vista la grande attesa tra i fan di vecchia data del maghetto più famoso di sempre.

ESPLORANDO OGNI ANGOLO DI HARRY POTTER

HBO descrive la serie come un "adattamento fedele" della celebre serie di libri di J.K. Rowling. "Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà 'Harry Potter' e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esperto", secondo la descrizione ufficiale. La serie è scritta e prodotta esecutivamente da Gardiner, che è anche showrunner. Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta esecutivamente da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.