Barbara d'Urso debutta a teatro a Roma, presto potrebbe tornare in televisione

La d'Urso debutta al Parioli con "Taxi a due piazze", lo spettacolo che sta avendo tantissimo successo in tutta Italia. Torna a Roma, dove ha vissuto per anni. Barbara d'Urso sta girando il Paese abbracciando, ogni sera, centinaia di persone: questo è il suo pubblico che per anni l'ha incoronata regina dello share.



"Taxi a due piazze" è la commedia degli equivoci, dove tutto può accadere. Si tratta di una commedia firmata da Ray Cooney e che ha visto, nel tempo, vari rifacimenti. Per la prima volta con Barbara d'Urso è arrivata una protagonista femminile con una versione aggiornata, realizzata da Chiara Noschese.

La tv le manca e lei manca alla tv: Barbara d'Urso, dopo un lunghissimo periodo in Mediaset (il suo contratto scadrà il 31 dicembre), da mesi non è più in video ed il suo Pomeriggio5 è stato affidato a Myrta Merlino. A teatro mostra tutta la sua forza e la grinta, tratto distintivo della sua carriera.

IL RITORNO IN TV

Tornerà in tv? Chissà. Si dice che potrebbe approdare in tv con un nuovo programma stile Pomeriggio5. Sarà vero? Per adesso, è pronta a gustarsi l'abbraccio del teatro Parioli di Roma. L'indiscrezione sul suo ritorno in tv giunge da Novella2000, che parla di un possibile approdo su Tv8.

LA SCANDENZA CONTRATTUALE CON MEDIASET

A dicembre, tra pochi giorni, scade il contratto della d'Urso con Mediaset. E adesso cosa accadrà? Si aprono, dunque, nuovi scenari per la conduttrice napoletana. Con il mese di dicembre, termina il contratto che per anni ha legato il volto di Barbara D'Urso a Mediaset. In questi giorni di Natale non sono mancati video su X in cui la conduttrice viene circondata da un gruppo di fan a Roma. Selfie e video, Instagram stories e dediche da parte del suo amato pubblico. La notizia viene raccontata anche dal Messaggero, storico quotidiano capitolino. "Pomeriggio 5 senza te non ha senso, non lo vediamo più. Sei unica, ci manchi, quando ti vediamo in tv?", come racconta il Messaggero così alcuni fan hanno abbracciato Carmelita nazionale.