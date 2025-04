The White Lotus 4, ecco cosa sappiamo su un'eventuale nuova stagione della serie

È tempo di fare i bagagli e lasciare The White Lotus. Ma nonostante il sanguinoso finale della terza stagione, è già tempo di voltare pagina e pensare al futuro. Si perchè il successo dei nuovi episodi è incontrovertibile e ha già obbligato il creatore della serie a pensare ad una quarta stagione. Negli Stati Uniti ha registrato una media di 12,2 milioni di spettatori per episodio, con un impressionante incremento del 78% rispetto alla seconda stagione nello stesso periodo, stabilendo un nuovo record per la serie.

QUANDO VEDREMO LA QUARTA STAGIONE?

Ancora prima del debutto della terza, il 16 febbraio, HBO aveva già annunciato il rinnovo per una quarta stagione, promettendo ulteriori intrighi e omicidi in un contesto di lusso sfrenato. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sulla prossima stagione di The White Lotus.

Casey Bloys, amministratore delegato di HBO, ha rivelato a Variety che Mike White aveva già proposto un’idea durante una cena a Phuket con Bloys e Francesca Orsi, responsabile della programmazione HBO. «Mentre discutevamo del futuro, Mike ha chiesto: ‘Che ne dite, vi piacerebbe continuare?’», ha raccontato Orsi a Deadline. «Noi abbiamo risposto: ‘Se sei pronto a fare di più, noi ci siamo’».

Secondo Variety, le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare nel 2026, con una possibile première alla fine dello stesso anno o all’inizio del 2027.

DOVE SI SVOLGERA’ THE WHITE LOTUS 4?

Dopo aver esplorato le coste hawaiane, i vicoli siciliani e i templi thailandesi, l’ambientazione della quarta stagione rimane un mistero. Francesca Orsi ha dichiarato a Deadline che il team sta iniziando a valutare possibili location: «Nelle prossime settimane faremo qualche sopralluogo, quindi presto avremo novità. Probabilmente sarà in Europa, ma non sappiamo ancora dove». Mike White, dopo il finale della terza stagione, ha suggerito un possibile cambio di scenario, allontanandosi dal classico “mare e scogli”. «Voglio provare qualcosa di diverso, ma gli omicidi nei resort White Lotus non mancheranno mai». Tuttavia, il produttore David Bernad ha escluso ambientazioni fredde, come uno chalet alpino: «Scommetto che non finiremo al gelo. Mike detesta il freddo», ha rivelato a The Hollywood Reporter.

QUALI ATTORI VEDREMO IN THE WHITE LOTUS 4?

Le possibilità sono infinite. Come da tradizione di The White Lotus, la nuova stagione dovrebbe presentare un cast di ospiti completamente nuovo, con la possibilità di qualche ritorno a sorpresa di volti noti. Mike White ha accennato all’idea di una stagione “all-star” con i personaggi più amati di tutte le stagioni, ma Francesca Orsi ha chiarito che probabilmente non sarà la quarta: «Non penso che accadrà subito, ma è una possibilità futura. Mike ha ancora molto da raccontare». Preparatevi a stilare la vostra lista di attori ideali per il prossimo capitolo.