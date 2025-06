Massimo Bossetti intervistato da Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve Crime

Dopo aver messo in difficoltà il mondo dello spettacolo con “Belve”, Francesca Fagnani torna a graffiare con “Belve Crime”, lo spin off del programma di Rai 2 che da stasera in prima serata esplorerà il lato oscuro dell’animo umano.

Un viaggio nella cronaca nera e nei fatti che hanno sconvolto il paese, parlando a tu per tu con i protagonisti delle varie vicende. Le interviste esclusive condotte dalla giornalista romana, saranno di volta in volta precedute da un’introduzione curata da Stefano Nazzi, il giornalista specializzato in cronaca nera e autore del podcast di successo “Indagini” per Il Post.

Una struttura che mira a restituire al pubblico una panoramica completa e accurata sui vari casi trattati, combinando l’analisi giornalistica con le testimonianze dirette.

BELVE CRIME, ALLA SCOPERTA DI IGNOTO 1

Si parte col botto. Stasera, una tra le interviste più attese è sicuramente quella a Massimo Bossetti, l’operai condannato in tre gradi di giudizio per il delitto di Brembate, ovvero l’omicidio di Yara Gambirasio. L’uomo è tornato sotto i riflettori recentemente grazie alla docu serie di Netflix che ripercorre l’intera vicenda, ponendo attenzione proprio su Bossetti che, nonostante le varie sentenze, si è sempre dichiarato innocente.

La giovanissima Yara aveva 13 anni e, il pomeriggio del 26 novembre 2010, si persero le sue tracce. Il suo corpo venne trovato tre mesi dopo a Chignolo d’Isola. Gli inquirenti riuscirono successivamente a isolare il Dna maschile in punti molto particolari del cadavere, sugli slip e sui leggings che indossava al momento della scomparsa. Dopo lunghe ricerche, che coinvolsero a tappeto moltissime persone che fornirono volontariamente il loro materiale biologico, quell’Ignoto 1 isolato venne identificato con Massimo Bossetti.

BELVE CRIME, LE ALTRE INTERVISTE DEL 10 GIUGNO

Tra gli ospiti della prima puntata figura anche Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia che ha contribuito in maniera decisiva allo smantellamento del sistema criminale degli Spada a Ostia. Oltre a lei sarà intervistato anche Mario Maccione, ex componente delle Bestie di Satana, gruppo di satanisti e serial killer che tra il 1997 e i primi anni Duemila seminarono il terrore in provincia di Varese, e Eva Mikula, ex compagna di Fabio Savi, uno dei componenti della famigerata banda della Uno Bianca.