Come nel film "Perfetti sconosciuti": una cena speciale per socializzare senza cellulare

Metti una sera a cena. Metti, sempre a cena, una location da favola in Puglia. Metti insieme a tutto questo e unisci anche l'idea di socializzare senza usare Instagram o TikTok. Nasce così l'idea di Francesca Madaro e Francesca Longo, due pugliesi che stanno letteralmente spopolando con un'idea imprenditoriale tutta nuova, legata alla cena. Proprio come nel film "Perfetti sconosciuti".

TRA ULIVI E VIGNETI

Nella loro amata Puglia, tra ulivi e vigneti, ville del Settecento e coste con panorami mozzafiato, nasce "Supper Segreta": gli inviati sono riuniti attorno ad una tavola imbandita e mangiano buon cibo. Fin qui sembra nulla di tanto nuovo, ma tenetevi forte.

La Madaro e la Longo, con tanta esperienza all'estero, hanno fondato Effe studio. E a Repubblica hanno raccontato che tutto è nato "un po' per divertimento, un po' perché quando sono rientrati dai viaggi sentivano l'esigenza di conoscere persone nuove".

QUAL E' LA REGOLA PER PRESENTARSI A CENA?

Non si tratta di una cena come tante altre. Per partecipare alla Supper occorre presentarsi da soli (al massimo è concessa un'altra persona). Si tratta di una social dinner in cui possono nascere nuove prospettiva di lavoro, amorose e amicizia. Tutto, però, senza il cellulare. Senza ricorrere ai social.

I nostri eventi offrono grande visibilità alle location in cui organizziamo le cene che spesso sono poco conosciute dai brand che scelgono di sponsorizzarci e da tutti i partner coinvolti. Le richieste per organizzare ulteriori eventi nelle stesse location aumentano e anche i creativi che collaborano con noi, come fotografi, videomaker e artisti, ricevono nuove richieste e opportunità. Questo spirito collaborativo ci rende estremamente soddisfatte ed entusiaste. Noi scegliamo il tema principale dell'evento, che si riflette nel table setting, ovvero nell'allestimento generale della location, nella scelta musicale - hanno raccontato a Repubblica.

DETEOX DIGITALE E NUOVE AMICIZIE

La parola d'ordine, in questo caso, è detox social. Non serve fare amicizia su Instagram o TikTok, grazie a questa nuova iniziativa viene rispolverata la chiacchierata e non mancano i giochi di sguardi. Insomma, il primo impatto, quello che i ragazzi degli anni Ottanta conoscevano bene, torna ad essere il grande professionista.