Due anni senza Silvio Berlusconi: il ricordo dei figli e la messa nella cappella di Arcore

"Due anni fa è venuto a mancare un uomo che ha saputo immaginare ciò che non c'era ancora. Ha costruito con coraggio, ha vissuto con entusiasmo, ha amato con autenticità". Con queste parole, affidate ai social, Barbara Berlusconi ricorda suo padre Silvio, a due anni dalla morte. "La sua forza più grande era l'umanità - aggiunge la figlia dell'ex premier e fondatore di Forza Italia -: generosa, instancabile, vera. Due anni domani, ma sembra ieri. Il tuo esempio mi guida ancora, anche nel silenzio.

IL RICORDO DEI FIGLI A 2 ANNI DALLA MORTE, DOMANI MESSA A CAPPELLA DI ARCORE

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi (il 12 giugno del 2023), a quanto si apprende da autorevoli fonti azzurre, la famiglia si riunirà ad Arcore per una messa in suo ricordo nella cappella della residenza di Villa San Martino.

Saranno presenti i figli Marina, Pier Silvio, Eleonora, Barbara e Luigi, insieme al fratello del fondatore di Forza Italia Paolo Berlusconi e la ex compagna Marta Fascina. Non mancheranno amici e consiglieri storici come Fedele Confalonieri e Gianni Letta. Dopo la commemorazione ci sarà un pranzo di famiglia.

Non ci sarà Adriano Galliani, atteso in Spagna per un appuntamento sportivo: l'ex ad del Milan e senatore azzurro fa sapere che ''onorerà il presidente Berlusconi come padrino della Scuola Universitaria del Real Madrid''.

LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET PER RICORDARE IL CAV

In occasione del secondo anniversario dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset rende omaggio al suo fondatore con 'Caro Presidente, il tempo vola', uno speciale che intreccia memoria e attualità, ricordi privati e riflessioni pubbliche.

Il racconto, firmato da Toni Capuozzo con la regia di Roberto Burchielli, andrà in onda giovedì 12 giugno alle 20.40 in simulcast su Canale 5, Italia 1, Retequattro e Tgcom24. Attraverso immagini, testimonianze e pensieri, lo speciale - spiega Mediaset in una nota - ripercorre la vita del Cavaliere con uno sguardo personale e rispettoso su una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia dell'Italia contemporanea.

Lo speciale attraversa i due anni trascorsi senza di lui, immaginando cosa avrebbe pensato o detto sui principali fatti che hanno segnato la politica e l'attualità del Paese. Il racconto si apre e si chiude con un abbraccio tra Toni Capuozzo e Pier Silvio Berlusconi: il primo, il 14 giugno 2023, giorno dei funerali di Silvio Berlusconi, allo Studio 20 di Cologno Monzese; il secondo, l'11 giugno 2025, durante il momento di ricordo organizzato al Campus Mediaset con tutti i dipendenti e collaboratori dell'Azienda. Due momenti distanti ma uniti dal medesimo sentimento: il ricordo ancora vivo di Silvio Berlusconi - conclude la nota - nella memoria di chi gli è stato vicino e nella storia del Paese.

LA RIVOLUZIONE NELL'EDILIZIA E LA TELEVISIONE

Prima l'edilizia, con Milano2, poi la televisione. L'avventura imprenditoriale di Berlusconi inizia negli anni Settanta e la sua lungimiranza lo porta a costruire Milano 2, un angolo di Paradiso a due passi dal centro. E' il nuovo modo di intendere la città, che strizza l'occhio alla modernità. Ancora oggi, a distanza di anni, è un modello di edilizia da seguire.

Ma Berlusconi, negli anni Ottanta, si rende conto che il proliferare delle tv private rappresenta una grande opportunità imprenditoriale. Ed ecco che nasce Telemilano, una tv di quartiere. Sarà quello il seme di Fininvest che diventerà Mediaset. Il resto della storia e del successo lo conosciamo tutti.