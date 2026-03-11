Caffè: arriva la Giornata Internazionale dedicata alla bevanda più amata, istituita dalla Fao

Sulla bevanda nera, energetica, profumata e tradizionalmente accoppiata a risvegli meno traumatici, appuntamenti al volo e a pause dal lavoro in ufficio, tanto è stato scritto, messo in musica e cantato, ma, fino a ora, una Giornata mondiale vera e propria non c'era. Ora la Fao, l'agenzia per l'alimentazione delle Nazioni Unite ha rimediato. Dedicando il primo ottobre a Sua Maestà, il caffè. L'istituzione della Giornata internazionale del caffè che cadrà, appunto, ogni primo ottobre, è arrivata con l'adozione di una risoluzione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Unga).

Caffè, bevanda e rito, tra alimentazione e cultura

La risoluzione, approvata a New York, riconosce "l'importanza culturale, sociale e storica del caffè, dalle sue origini al suo ruolo significativo nello sviluppo delle società contemporanee, in cui è diventato non solo un'importante materia prima agricola e fonte di sostentamento per le comunità, ma anche un simbolo di interazione sociale, espressione culturale e tradizione quotidiana attraverso le generazioni". La risoluzione - informa inoltre una nota della Fao - sottolinea il contributo della produzione e della lavorazione del caffè a diversi obiettivi di sviluppo sostenibile: la lotta contro la fame, la riduzione della povertà estrema, l'emancipazione delle donne e la promozione del lavoro dignitoso e della crescita economica. "Il caffè - afferma il direttore generale della Fao Qu Dongyu - è più di una bevanda, è una merce commercializzata a livello globale, dai chicchi al servizio da caffè, che sostiene i mezzi di sussistenza di milioni di famiglie contadine e collega le comunità rurali ai mercati di tutto il mondo. Riconoscere il valore del settore del caffè aumenterà la consapevolezza della sua importanza socioeconomica e rafforzerà il suo contributo all'eradicazione della povertà. Non vediamo l'ora di celebrare la Giornata e i suoi valori".

Bevanda tra le più consumate al mondo

La Fao ricorda che il caffè è tra le bevande più consumate al mondo, con un consumo pro capite globale in crescita dell'1,2% all'anno nell'ultimo decennio e il settore sostiene il sostentamento di circa 25 milioni di agricoltori e genera occupazione lungo tutta la filiera del caffè. Complessivamente - è evidenziato - l'industria globale del caffè genera un fatturato annuo di oltre 200 miliardi di dollari. Nel 2024, il caffè rappresentava il 27,9% delle esportazioni totali di merci in Etiopia, il 20,1% in Uganda e il 19,5% in Burundi. Sia in Etiopia che in Uganda, i ricavi derivanti dall'esportazione di caffè hanno superato le spese per l'importazione di prodotti alimentari, mentre in Burundi hanno rappresentato quasi il 20% delle importazioni alimentari del Paese. Nel 2024, Brasile e Vietnam erano i principali esportatori di caffè, mentre l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America erano i maggiori importatori.