Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo Photo Credit: ANSA/ALESSANDRO CONTALDO

Maria Paola Raiola

24 febbraio 2026, ore 17:00

La madre del bimbo ha dichiarato che il figlio le era scivolato dalle braccia mentre era sulle scale di casa. Disposta l'autopsia. Il cuore espiantato per una donazione

La morte del piccolo lascia aperti molti interrogativi, per questo è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo dalla Procura di Torino. Il piccolo Riccardo di cinque mesi è morto ieri, a 48 ore dal ricovero in ospedale, dopo una caduta in casa a Pessione, frazione di Chieri. Il passo si è reso necessario perché gli inquirenti intendono procedere con l'autopsia per chiarire vari aspetti della vicenda.

La versione della mamma: scivolato dalle braccia

La mamma ha dichiarato ai carabinieri che sabato era stata colta da malore e che il figlio le era scivolato dalle braccia. La donna, già dal mattino, avrebbe accusato un forte mal di testa. Dopo pranzo sarebbe salita al piano superiore della villetta per riposare vicino al figlio che stava dormendo. Quando il piccolo si è svegliato - sempre secondo quanto riportato dalla mamma - lo avrebbe preso in braccio per scendere in cucina e preparargli il latte. Proprio sulle scale di casa sarebbe stata colta da un improvviso malore, accasciandosi a terra: a quel punto il piccolo le sarebbe sfuggito dalle braccia precipitando giù dalle scale. L'arrivo dei soccorsi è stato immediato: gli operatori del 118 hanno fin da subito confermato la gravità della situazione trasportando il bambino in condizioni gravissime all'ospedale torinese Regina Margherita dove poi,  dopo 48 ore, il piccolo si è spento.


L'altro figlio della coppia è stato affidato ai nonni 

 Dopo la morte di ieri in ospedale del piccolo Riccardo, la Procura dei Minori di Torino ha chiesto a scopo precauzionale al tribunale dei minorenni di collocare temporaneamente dai nonni l'altro figlio della coppia, un bambino di quattro anni. La notizia viene riportata da diversi media. Gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi all'origine della tragedia. Secondo quanto riportato dall'edizione locale di La Repubblica, i magistrati disporranno l'autopsia sul corpo del piccolo per provare a chiarire le cause del decesso. "Siamo solo tanto arrabbiati - si è limitata a dire la donna nella sala d'aspetto del reparto di Rianimazione del Regina Margherita, secondo quanto riporta il quotidiano - È un momento difficile, non vogliamo dire altro". La madre, dopo il malore che ha riferito di aver subito, non avrebbe voluto farsi visitare. I genitori intanto hanno espresso il consenso alla donazione degli organi del piccolo. Il cuore è stato espiantato e sarà donato

Argomenti

bimbo morto
chieri
inchiesta
madre
scale

Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola

Mostra tutti
  • Gran Bretagna: arrestato l'ex ambasciatore Peter Mandelson, coinvolto nel caso Epstein come l'ex principe Andrea,

    Gran Bretagna: arrestato l'ex ambasciatore Peter Mandelson, coinvolto nel caso Epstein come l'ex principe Andrea,

  • Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

    Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

  • Epstein file: terzo giorno di perquisizioni a casa di Andrea, implicato nei traffici del faccendiere pedofilo

    Epstein file: terzo giorno di perquisizioni a casa di Andrea, implicato nei traffici del faccendiere pedofilo

  • Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

    Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

  • Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

    Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

  • Trump minaccia dazi ai Paesi europei che sostengono la Groenlandia, fate un gioco pericoloso

    Trump minaccia dazi ai Paesi europei che sostengono la Groenlandia, fate un gioco pericoloso

  • La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente

    La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente

  • Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia

    Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia

  • Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

    Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

  • Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

    Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

E' accaduto a Castel Volturno, dove la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni che ha accoltellato a più riprese la sua ex fidanzata, per poi tentare il suicidio. Nuovi accertamenti sulla morte di Jlenia

Bimbo Napoli, Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti, a RTL 102.5: “Anche all’estero impossibile cambiare la situazione”

Bimbo Napoli, Carlo Pace Napoleone, il cardiochirurgo nel team di esperti, a RTL 102.5: “Anche all’estero impossibile cambiare la situazione”

Carlo Pace Napoleone, direttore della struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, interviene a RTL 102.5

Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

Insulti e spinte, i familiari delle vittime di Crans-Montana contestano i coniugi Moretti

La protesta è scattata all’arrivo della coppia nella sala dove oggi si è svolto l’interrogatorio di Jessica, titolare con il marito del locale teatro della strage