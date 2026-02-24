Morto a cinque mesi in provincia di Torino: la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

La morte del piccolo lascia aperti molti interrogativi, per questo è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo dalla Procura di Torino. Il piccolo Riccardo di cinque mesi è morto ieri, a 48 ore dal ricovero in ospedale, dopo una caduta in casa a Pessione, frazione di Chieri. Il passo si è reso necessario perché gli inquirenti intendono procedere con l'autopsia per chiarire vari aspetti della vicenda.

La versione della mamma: scivolato dalle braccia

La mamma ha dichiarato ai carabinieri che sabato era stata colta da malore e che il figlio le era scivolato dalle braccia. La donna, già dal mattino, avrebbe accusato un forte mal di testa. Dopo pranzo sarebbe salita al piano superiore della villetta per riposare vicino al figlio che stava dormendo. Quando il piccolo si è svegliato - sempre secondo quanto riportato dalla mamma - lo avrebbe preso in braccio per scendere in cucina e preparargli il latte. Proprio sulle scale di casa sarebbe stata colta da un improvviso malore, accasciandosi a terra: a quel punto il piccolo le sarebbe sfuggito dalle braccia precipitando giù dalle scale. L'arrivo dei soccorsi è stato immediato: gli operatori del 118 hanno fin da subito confermato la gravità della situazione trasportando il bambino in condizioni gravissime all'ospedale torinese Regina Margherita dove poi, dopo 48 ore, il piccolo si è spento.





L'altro figlio della coppia è stato affidato ai nonni

Dopo la morte di ieri in ospedale del piccolo Riccardo, la Procura dei Minori di Torino ha chiesto a scopo precauzionale al tribunale dei minorenni di collocare temporaneamente dai nonni l'altro figlio della coppia, un bambino di quattro anni. La notizia viene riportata da diversi media. Gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi all'origine della tragedia. Secondo quanto riportato dall'edizione locale di La Repubblica, i magistrati disporranno l'autopsia sul corpo del piccolo per provare a chiarire le cause del decesso. "Siamo solo tanto arrabbiati - si è limitata a dire la donna nella sala d'aspetto del reparto di Rianimazione del Regina Margherita, secondo quanto riporta il quotidiano - È un momento difficile, non vogliamo dire altro". La madre, dopo il malore che ha riferito di aver subito, non avrebbe voluto farsi visitare. I genitori intanto hanno espresso il consenso alla donazione degli organi del piccolo. Il cuore è stato espiantato e sarà donato