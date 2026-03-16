Carrà: spunta il figlio adottivo segreto in una causa. Era il suo manager e segretario

Carrà: spunta il figlio adottivo segreto in una causa. Era il suo manager e segretario

Carrà: spunta il figlio adottivo segreto in una causa. Era il suo manager e segretario

Valentina Iannicelli

16 marzo 2026, ore 17:34

La vicenda giudiziaria è il casus belli: ne emerge un segreto rimasto tale per decenni. Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, aveva adottato il suo manager e segretario personale. Erede unico del suo patrimonio

Un successo planetario quello della Carrà, che non ha impedito alla diva di avere alcuni segreti, almeno uno e piuttosto importante. A quasi 5 anni dalla morte, avvenuta il 5 luglio del 2021, si scopre che la soubrette, cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica, ha un figlio. Il fatto è emerso in merito a un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical teatrale intitolato ‘Ballo ballo’, come uno dei più famosi tormentoni della Carrà, il cui vero nome era Raffaella Maria Roberta Pelloni.

L’EREDE SRGRETO

Gian Luca Pelloni Bulzoni, adottato in segreto e unico erede legittimo anche dei diritti di immagine, ha chiesto l’inibitoria alla realizzazione e distribuzione dello spettacolo per l’assenza del suo consenso. A quanto emerge, secondo il Corriere della Sera che ne ha pubblicato l’esclusiva, l’erede segreto non avrebbe gradito l’omaggio di coca cola e patatine offerto dalla compagnia teatrale agli spettatori, un accostamento gravemente offensivo della memoria della madre. Per quanto bizzarro, ciò che stupisce è la capacità di restare nell’ombra dell’uomo, poco più che 60enne, segretario, manager e, si scopre oggi, figlio adottivo, della Carrà. ‘ballo ballo’ non ha in programma nuove repliche, quindi, al momento la vicenda giudiziaria è congelata. Mentre la vita della diva continua a presentare sorprese.



Argomenti

carrà
erede unico
figlio adottivo

Gli ultimi articoli di Valentina Iannicelli

Mostra tutti
  • Medio Oriente, la guerra sul campo e nei mercati. Peskov: 'solo la Russia può stabilizzare i mercati'

    Medio Oriente, la guerra sul campo e nei mercati. Peskov: 'solo la Russia può stabilizzare i mercati'

  • Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. I Pasdaran colpiscono basi e aeroporti nel Golfo. In Libano 735 mila sfollati

    Dodicesimo giorno di guerra in Medio Oriente. I Pasdaran colpiscono basi e aeroporti nel Golfo. In Libano 735 mila sfollati

  • Guerra, nuovi attacchi sui paesi del Golfo, mentre Trump annuncia la fine del conflitto. L'asse con Putin

    Guerra, nuovi attacchi sui paesi del Golfo, mentre Trump annuncia la fine del conflitto. L'asse con Putin

  • Guerra in Iran, intercettato un missile diretto in Turchia, è il secondo in pochi giorni. Il Golfo in fiamme

    Guerra in Iran, intercettato un missile diretto in Turchia, è il secondo in pochi giorni. Il Golfo in fiamme

  • Strade Bianche 2026: che la polvere si alzi

    Strade Bianche 2026: che la polvere si alzi

  • Guerra in Medioriente, il fronte sempre più vasto. No all'articolo 5 della Nato, ma l'Europa è in allerta

    Guerra in Medioriente, il fronte sempre più vasto. No all'articolo 5 della Nato, ma l'Europa è in allerta

  • Guerra in Medioriente, si apre il fronte libanese. Colpita l'ambasciata americana a Riad

    Guerra in Medioriente, si apre il fronte libanese. Colpita l'ambasciata americana a Riad

  • Il conflitto in Iran si allarga. Droni sui paesi del Golfo e sulle basi britanniche a Cipro. Hezbollah si schiera con Teheran

    Il conflitto in Iran si allarga. Droni sui paesi del Golfo e sulle basi britanniche a Cipro. Hezbollah si schiera con Teheran

  • Firenze, lo spaccio di droga alla base di un omicidio. Una spedizione punitiva finita in tragedia

    Firenze, lo spaccio di droga alla base di un omicidio. Una spedizione punitiva finita in tragedia

  • Nuovi colloqui a Ginevra tra delegazioni Usa e ucraina, in attesa del trilaterale con Mosca. L'attentato in Russia

    Nuovi colloqui a Ginevra tra delegazioni Usa e ucraina, in attesa del trilaterale con Mosca. L'attentato in Russia

Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

Tommaso Cerno sotto attacco, ma la Rai smentisce il contratto alla figlia di suo marito: gli haters del giornalista ricevono un "Due di picche"

Intanto, il M5Stelle - sempre in una nota Ansa - fa sapere di voler presentare un'interrogazione in Vigilanza Rai

Legambiente: 2025 il secondo anno più colpito dagli eventi estremi. Manca un coordinamento nazionale

Legambiente: 2025 il secondo anno più colpito dagli eventi estremi. Manca un coordinamento nazionale

Il report commissionato dall'ONG sottolinea l'impreparazione della Penisola ad affrontare il cambiamento climatico. I danni per il 2025 valgono 12 miliardi di euro, nel 2029 arriveranno a 34 miliardi

Leo Gullotta compie gli anni, auguri all'attore che ha incantato il pubblico con risate e lacrime

Leo Gullotta compie gli anni, auguri all'attore che ha incantato il pubblico con risate e lacrime

Teatro, cinema e televisione. Per lui Roma è la sua seconda casa. Ama Catania (dove torna spesso). Ha ricevuto numerosi premi alla carriera