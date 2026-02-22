Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto

Speranze finite per il 25 enne italiano, disperso da giorni nelle montagne di Saint Moritz in Svizzera: è stato trovato morto Photo Credit: ANSAFoto.it/Social Media

Maria Paola Raiola

22 febbraio 2026, ore 17:30

Luciano Capasso, originario di Qualiano in provincia di Napoli, lavorava in Svizzera, era uscito per un'escursione a quota 2700 metri, sarebbe stato sorpreso da una bufera di neve

Il tempo dell'attesa, scandito dai drammatici appelli della madre, è finito. È stato ritrovato senza vita Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano, in provincia di Napoli, che era disperso da cinque giorni dopo un'escursione sulle montagne intorno a Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava.

Tragedia annunciata

A darne notizia è stata proprio la signora Raffaella Grande, madre di Luciano e l'avvocato della famiglia Sergio Pisani, che  ha raccontato di avere "avuto conferma dal console". Intanto a Saint Moritz è arrivato il fratello maggiore di Luciano.

La famiglia, "non è stato cercato con i droni"

"Luciano non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa",  ha spiegato l'avvocato, rappresentando il dolore della famiglia,  "Il maltempo, dicono le autorità svizzere, non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo. E vanno verificate anche altre circostanze ma  ora è il momento del dolore". Luciano si trovava su una montagna in cui c’è un alto rischio di valanghe. Dal momento della segnalazione sono passate cinquanta ore, così la ricostruzione della famiglia. Le ricerche delle autorità elvetiche non sono mai partite, ha denunciato il fratello che poi riporta una circostanza particolarmente amara: "Qualcuno mi ha persino risposto in maniera sarcastica dicendo “preparatevi a un funerale”. 

Ultima geolocalizzazione a 2700 metri

L’ultima posizione rilevata dal Gps che era in dotazione all'attrezzatura di Capasso, lo collocava nella zona di Fuorcla Trovat, a quota elevata, circa 2.700 metri. Un’area considerata a rischio valanghe e forti bufere di neve. Da quel momento si erano perse le tracce. Fino al ritrovamento del corpo. Il 25enne lavorava come autista del prestigioso Badrutt’s Palace Hotel.

Argomenti

disperso
LucianoCapasso
SaintMoritz
Svizzera

Gli ultimi articoli di Maria Paola Raiola

Mostra tutti
  • Epstein file: terzo giorno di perquisizioni a casa di Andrea, implicato nei traffici del faccendiere pedofilo

    Epstein file: terzo giorno di perquisizioni a casa di Andrea, implicato nei traffici del faccendiere pedofilo

  • Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

    Caserta: cerca di uccidere l'ex fidanzata e poi tenta il suicidio, in carcere un 33enne

  • Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

    Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Federica Torzullo, trovato il corpo della donna sepolto vicino all'azienda del marito

  • Trump minaccia dazi ai Paesi europei che sostengono la Groenlandia, fate un gioco pericoloso

    Trump minaccia dazi ai Paesi europei che sostengono la Groenlandia, fate un gioco pericoloso

  • La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente

    La Spezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente

  • Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia

    Capotreno ucciso a Bologna: il presunto killer fermato a Desenzano del Garda, era ricercato in tutt'Italia

  • Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

    Sedicenne scomparso a Novara, ritrovato corpo senza vita in un canale a chilometri di distanza da casa

  • Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

    Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello

  • Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

    Dagli Usa, il Pentagono chiede all'Ue di prendere il controllo della Nato; dietro c'è l'idea di Trump di un'Europa in declino

  • Papa Leone dopo la Turchia tocca il Libano: su Ucraina e Gaza tutto il peso della diplomazia soft vaticana

    Papa Leone dopo la Turchia tocca il Libano: su Ucraina e Gaza tutto il peso della diplomazia soft vaticana

"L'impianto di ventilazione di Le Constellation non è stato mai controllato": così Moretti nell'interrogatorio

"L'impianto di ventilazione di Le Constellation non è stato mai controllato": così Moretti nell'interrogatorio

Il proprietario del locale della strage di Capodanno è stato sentito, questa mattina, dagli inquirenti di Sion. Domani, invece, toccherà alla moglie Jessica

Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

Mediaset - Corona scontro totale, l'azienda chiede 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali

Oltre all'azienda avrebbero avviato azioni legali Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui, Pier Silvio e Marina Berlusconi

Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

Sarebbe accidentale, provocato dalle candele. Aperta un'inchiesta