Fedez dimesso dall'ospedale rompe il silenzio sui motivi del ricovero con un video sui social "Sto leggendo articoli basati sulla fantascienza..."

"Fit check outfit da dimissioni": Fedez sui social annuncia le dimissioni dall'ospedale di Milano, dov'è stato ore sottoponendosi ad una gastroscopia a causa di alcune emorragie interne.

Onde evitare articoli basati sulla fantascienza, sto leggendo articoli basati non so su cosa, parlano di un mio abuso di alcol e droghe, ma non è assolutamente così.





Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che là dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e nel punto dove sono stato ricucito sono più fragile. Non sono un tecnico, scusate (...) ulcere, emorragie e sanguinamenti