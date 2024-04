Fedez choc a "Belve": "Ho tentato il suicidio a 18 anni". Ecco cosa dirà stasera su Rai2

Fedez si trova a Miami, in vacanza da settimane con i suoi genitori e con i suoi figli. Ma in Italia, a chilometri e chilometri di distanza, si parla di lui. Ancora una volta. Al centro il gossip targato Ferragnez: la fine della loro storia e l'intervista a Belve, che Fedez ha registrato prima di partire. La puntata, attesissima, andrà in onda stasera su Rai2.

"HO TENTATO IL SUICIDIO A 18 ANNI": LA FRASE CHOC DI FEDEZ

Fedez, a Belve, parla anche delle vicende personali accennando ad un episodio choc nella sua vita. E dice:

"Ho tentato il suicido a 18 anni"

Quella in onda stasera sarà un'intervista bomba in cui, per la prima volta, il rapper romperà il silenzio dopo la sua separazione da Chiara Ferragni. Secondo le prime anticipazioni, la Fagnani farà una domanda tagliente: ''Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?''. E Fedez, scoppierà a piangere dicendo, successivamente, alla conduttrice:

Ecco mi fai subito smettere di piangere

IRONIA E SARCASMO, LA RICETTA DI FEDEZ IN TV

Fedez scomoda l'arte dell'ironia e sarcasmo per comunicare. Lui è un grande comunicatore, ha inventato una nuova "grammatica" sui social ed è un genio della musica amato da intere generazioni. Alla Fagnani risponde a tono quando e gli viene chiesto qualcosa sulla fine del suo matrimonio dice:

Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la f**a.. così di punto in bianco?

MUSCHO SELVAGGIO PASSA NELLE MANI DI LUIS SAL

Di recente Fedez ha concluso l'esperienza editoriale con Muschio Selvaggio, il podcast della discordia che ha sancito la rottura ufficiale con Luis Sal. I due, lo ricordiamo, sono finiti in tribunale. Quel podcast è andato allo youtuber, ma Fedez - probabilmente - inizierà una nuova avventura editoriale. Quale? Staremo a vedere. Intanto, dall'altra parte del mondo, Fedez si gode un po' di meritato relax (CLICCA QUI PER SAPERE QUALCOSA IN PIU' SULLA VACANZA DI FEDEZ)