Fedez è partito. Destinazione Miami con i suoi figli ed i suoi genitori. Il racconto sui social...

Lontano dal gossip. Lontano dal clamore mediatico. Ora per Fedez, da settimane inseguito dai cronisti di rosa, è arrivato il meritato relax. Il rapper, che sarà ospite della Fagnani a Belve, è volato a Miami con sua madre, suo padre ed i suoi due figli (Leone e Vittoria). Sullo sfondo resta la separazione da Chiara Ferragni.

Il rapper ha trascorso le vacanze di Pasqua in montagna sulle Alpi francesi (precisamente a Courchevel). Poi ha deciso di partire per l'America, dove resterà alcuni giorni. Sui social non sono mancati video prima della partenza, ecco cosa ha detto:

“Milano-Miami, finalmente parto con i miei bambini, non vedevo l’ora”

Con Franco Lucia e Tatiana, i suoi genitori, Fedez ha ritrovato il sorriso. “From Rozzangeles to Miami”, ha commentato su Instagram immortalando papà Franco prima dell'imbarco con un carrello pieno di bagagli.

LA NUOVA CASA, CONFORT E LUSSO

Fedez non vive più nel quartiere Citylife di Milano, dove solo pochi mesi fa si era trasferito con Chiara Ferragni. Una mega casa, diventata virale, con ogni tipo di confort. Ora, da single, Fedez ha una nuova dimora che ha mostrato ai suoi followers su Instagram. Selfie d'ordinanza (in boxer) davanti allo specchio, videogiochi anni Ottanta e parquet a terra: la nuova casa di Fedez è piaciuta molto ai suoi fan.

CRESCE L'ATTESA PER L'OSPITATA A BELVE

Fedez sarà ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani che ha inaugurato una nuova stagione tv. Cresce l'attesa per il suo arrivo in studio, la puntata è stata registrata nei giorni scorsi quando il rapper, sempre sui social, ha pubblicato una foto del camerino. Secondo rumors, Fedez si è commosso. Intervista imperdibile, che andrà in onda il 9 aprile. Il rapper parlerà, da indiscrezioni, anche della fine del suo matrimonio con la Ferragni.