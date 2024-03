Fedez e Chiara Ferragni s'incontrano nel weekend, ma i fan notano un particolare molto strano

Gelo. Tra Fedez e Chiara Ferragni continuano ad esserci attriti. Adesso, i fan della coppia, la più ricercata dai cronisti, notano qualche dettaglio abbastanza particolare. Andiamo per gradi. Nel weekend appena trascorso Fedez e Chiara hanno festeggiato il compleanno della loro figlia Vittoria. Un'occasione per rivedersi e stare insieme, ma secondo rumors sarebbero apparsi abbastanza freddi agli occhi dei presenti.

IL RACCONTO DEL CORRIERE DELLA SERA

Ci pensa Il Corriere della sera a svelare alcuni dettagli: si parla di una lite che sarebbe scoppiata durante gli ultimi giorni. Da rumors, tra l'altro, il rapper si sarebbe allontanato arrabbiato più che mai: una crisi di nervi senza precedenti.

SUPER SOCIAL, CHIARA E FEDEZ AI FERRI CORTI

I Ferragnez, anche se ai ferri corti, continuano ad essere super social. E i followers hanno notato un certo gelo, mancanza di sguardi e complicità? Pare proprio di sì. Si tratta della fine di una favola, raccontata in questi ultimi mesi (difficili) più volte dai cronisti che hanno cercato di parlare con i Ferragnez.

Si parla, nelle ultime ore, anche di una diffida. Fedez dovrebbe essere ospite di Francesca Fagnani (il prossimo 8 aprile) e pare che la Ferragni abbia chiesto di non fare alcun cenno alla loro storia. Ma la stessa influencer, ospite di Fazio subito dopo la Dagobomba, ha parlato di Fedez lasciando aperto uno spiraglio. Cosa accadrà nella puntata di Belve, in onda l'8 aprile?

LA NUOVA VITA DI FEDEZ DA SINGLE

La nuova casa sui Navigli, quella in cui Fedez viveva da single, è il punto di partenza per la sua nuova vita senza Chiara Ferragni. Nelle corse settimane il settimanale Diva e Donna ha fotografato il rapper in quella casa. E così si torna al punto di partenza. I fan della coppia, però, sperano che Fedez e Chiara possano tornare a vivere insieme come un tempo.