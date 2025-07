New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione “Sapphire” di Ed Sheeran, “MAIMAI” di Levante, “EASY LOVER” di Miley Cyrus e “Heat” di Rita Ora

Come ogni settimana entrano in rotazione su RTL 102.5 nuovi successi italiani e internazionali.

ED SHEERAN: “SAPPHIRE”

Dopo il pop in technicolor di “Azizam” e la nostalgia classica e sincera di “Old Phone”, Ed Sheeran pubblica “Sapphire”, un inno abbagliante alla connessione e alla gioia sfrenata, che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Irradiando una vibrante energia pop e ricche influenze interculturali, il brano è destinato a lasciare il segno nell'estate del 2025. “Sapphire” è una luminosa celebrazione dell'amore che trascende i confini. Caratterizzata da una voce accattivante, intricate percussioni sud asiatiche, cori e sitar del leggendario artista indiano Arijit Singh, la canzone crea un tessuto unico che parla il linguaggio universale dell'amore. I fan vengono trasportati in un viaggio sonoro intimo e allo stesso tempo esplosivo, reso possibile dal talento produttivo di Ilya Salmanzadeh, Johnny McDaid e Savan Kotecha. Il 12 settembre 2025, Ed Sheeran pubblicherà il suo nuovo album "Play". Infatti, dopo aver concluso la serie “Mathematics”, Sheeran intraprende una nuova fase artistica nel 2025 in cui esplora territori musicali inediti collaborando con produttori e musicisti di tutto il mondo, approfondendo al contempo i suoni e i temi che lo hanno reso uno degli artisti pop più amati al mondo. "Play" si preannuncia come uno degli album più significativi dell'anno, una dimostrazione dell'abilità artistica di Sheeran.





LEVANTE CON “MAIMAI”

Artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, Levante nel giorno del suo compleanno ha annunciato il suo nuovo singolo “MAIMAI”, che da questa settimana entra in rotazione sulla prima radio d’Italia. Il brano unisce la sua scrittura ironica ad un ritmo coinvolgente e descrive il momento esatto in cui una storia giunge al capolinea, ed è la ricetta giusta per tutte le persone che hanno ancora un ultimo piatto per l’ex… da servire freddo e col sorriso sulle labbra. “La festa non è finita finchè non è stata servita l’ultima fetta di torta” - racconta Levante - “questa è la ricetta giusta per cucinare il dolce più amaro!”. Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo “Manuale distruzione” (2013), “Abbi cura di te” (2015), “Nel caos di stanze stupefacenti” (2017), “Magmamemoria” (2019), “Opera Futura” (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi “Se non ti vedo non esisti” (2017), “Questa è l’ultima volta che ti dimentico” (2018) e “E questo cuore non mente” (2021) e il libro di poesie “Opera quotidiana” (2024).





MILEY CYRUS: “EASY LOVER”

Da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5 “EASY LOVER”, il nuovo singolo dell’artista multiplatino tra le più influenti nella cultura pop mondiale, Miley Cyrus. Il brano, accompagnato da un videoclip ufficiale, segue il grande successo del precedente singolo “END OF THE WORLD” ed è contenuto nel visual album “SOMETHING BEAUTIFUL”, composto da 13 tracce inedite e prodotto dalla stessa Miley Cyrus e da Shawn Everett, con i contributi di Brittany Howard, Maxx Morando e Michael Pollack. Il disco è accompagnato dall’uscita di un visual film, che dopo l’anteprima del 6 giugno al Tribeca Film Festival di New York, è arrivato nelle sale italiane, distribuito da Nexo Studios, solo per un giorno, il 27 giugno. Intitolato “MILEY CYRUS: SOMETHING BEAUTIFUL”, è un’esperienza cinematografica unica nel suo genere, in cui anche la moda è centrale: il visual film infatti ha al suo interno numerosi abiti d’archivio di Thierry Mugler, insieme ad alcuni pezzi rari di Jean Paul Gaultier, e abiti custom di Alexander McQueen e Alaï, oltre alla presenza di abiti originali customizzati di Casey Cadwallader per Mugler.





RITA ORA CON “HEAT”

Rita Ora torna e alza la temperatura con “Heat”, uscito in contemporanea con la sua esibizione al World Pride Music Festival di Washington, e che da questo venerdì entra in rotazione su RTL 102.5. Prodotto da Peter Thomas (P!nk, Selena Gomez, Teddy Swims), che ha anche co-scritto il brano insieme a Leland, Michael Matosic e Troye Sivan, “Heat” è audace, giocoso e carico di energia solare. “Far uscire ‘Heat’ lo stesso giorno della mia performance al World Pride mi sembra il modo perfetto per dare il via all’estate — è un momento davvero speciale per me e per tutti i fan che mi hanno sostenuto in questi anni. Sono ossessionata da questo pezzo e, onestamente, volevo solo divertirmi! È sfacciato, spiritoso e completamente intriso di un’energia dorata e positiva. Per me è una celebrazione della libertà, della gioia, dell’essere se stessi senza scuse e dell’abbracciare chi siamo davvero!” racconta la cantante. Rita Ora ha dato ai fan un primo assaggio di “Heat” dal vivo a Miami, durante il tour americano di Kylie Minogue e il brano è già destinato a diventare un punto forte del suo repertorio live, con un’esibizione rovente in programma al Capital’s Summertime Ball di Londra.