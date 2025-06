F1 - Il film, da oggi nelle sale la nuova pellicola con Brad Pitt: trama, cast e recensione

Un cowboy che non monta il cavallo, ma un'auto da corsa. Non ci sono le praterie né le sparatorie tipiche del genere western; qui c’è l’asfalto bollente e lo scoppio della marmitta.

Esce oggi nelle sale italiane il grande blockbuster “F1 - Il film”, che riporta in scena il divo hollywoodiano Brad Pitt, un pilota che gioca d’azzardo, non ama la fama né i premi, ma soltanto la velocità.

In cabina di regia ritroviamo Joseph Kosinski, lo stesso che nel 2022 diresse quel fenomeno globale “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise.

F1 - IL FILM, LA TRAMA

Il film racconta il ritorno in pista di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1, interpretato da Brad Pitt, dopo un grave incidente che aveva interrotto la sua carriera negli anni '90. Ora è un pilota nomade, ma viene convinto dal suo amico Ruben Cervantes, proprietario di un team in difficoltà, a tornare per fare da mentore al giovane talento Joshua Pearce e salvare la squadra. Il film esplora la dinamica tra i due piloti, la lotta per il successo e le sfide del ritorno al mondo della Formula 1.

Nel cast del blockbuster troviamo anche Javier Bardem, Kerry Condon, Damson Idris e Shea Whigham.

F1 - IL FILM, LA RECENSIONE

Il cinema, più che per le storie che racconta (il "cosa"), deve essere apprezzato per il modo in cui racconta (il "come"). La magia di una pellicola sta nella sua capacità di coinvolgere, emozionare e far vivere esperienze attraverso le immagini, la musica, la regia e tutto il suo linguaggio visivo e sonoro. Forse ciò che conta davvero non è tanto la trama, ma come essa viene rappresentata, con quali tecniche e in che modo il regista riesce a trasmettere emozioni o riflessioni al pubblico. Oggi più che mai, nell’epoca della dittatura dello streaming, l’unico modo per trascinare lo spettatore al cinema è con film che colpiscono i sensi, facendo capire la potenza della sala. Se si parte da queste riflessioni, F1 è quanto di meglio si possa avere in questo periodo.

Sì, la trama è tutta nella sinossi, senza grandi colpi di genio. Ma tutto il resto è clamoroso. La pellicola è innanzitutto la consacrazione di Joseph Kosinski. Il cineasta aveva già fatto il miracolo con Top Gun: Maverick, ma ora conferma tutto ciò che aveva già funzionato, alzando ancora di più l’asticella. Stavolta non ci sono aerei che sfrecciano nel cielo, ma auto da corsa. Il segreto sta nella qualità delle scene d'azione, sempre ben coreografate, realizzate per quanto possibile senza stunt, costruite con un montaggio perfetto. Lo spettatore riesce sempre a capire bene ciò che sta vedendo, tutto è perfettamente comprensibile, anche nei momenti più estremi, rapidi e concitati. E poi la trama, volutamente semplificata al massimo, viene narrata durante l'azione stessa. Il dinamismo e la spettacolarità non sono appiccicati tra un dialogo e l’altro, ma scivolano perfettamente nelle maglie stesse del racconto. Probabilmente la pellicola, che vede anche Lewis Hamilton nel ruolo di produttore (e quindi consulente), segna un punto di non ritorno nel filone di cinema e sport.

Brad Pitt si diverte a interpretare un ruolo ruvido, sgualcito e sornione, enfatizzando il lato umano e astuto. Il suo è un personaggio a cui non interessa la fama, i soldi o la visibilità. A Sonny interessa solo correre, non soltanto più velocemente degli altri, ma nella maniera più estrema possibile. Un po' come un Icaro contemporaneo, anche lui spera di spiccare il volo il più in alto possibile, ma anziché le ali di cera, utilizza le ruote e il motore.





Gli ingredienti sono tutti di primissima qualità, cucinati con una dose di adrenalina tale da far venire il fiatone. Se amate le montagne russe e siete appassionati di auto da corsa, non fatevi scappare questo blockbuster estivo, rigorosamente sul più grande degli schermi.