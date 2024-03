Fedez si commuove in tv? Ecco le anticipazioni sulla puntata di "Belve" con Francesca Fagnani Photo Credit: agenziafotogramma.it

Preparatevi allo scoop (in perfetto stile Belve). Fedez è ospite della puntata del 9 aprile di Belve, il programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani.

Secondo l'Andkronos, che ha raccolto le prime indiscrezioni sulla puntata, il rapper si sarebbe commosso ed avrebbe pianto durante l'intervista con Francesca Fagnani. La puntata è stata registrata ieri, lo stesso Fedez ha aggiornato i followers sui social pubblicando una Ig stories prima di entrare in camerino (CLICCA QUI per leggere la notizia sull'incontro in treno tra Fedez e Barbara d'Urso)

IL CONTENUTO DELL'INTERVISTA

Sempre da rumors raccolti dall'agenzia stampa diretta da Davide Desario, Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione la Ferragni e dell'amore per i figli Leone e Vittoria. Si preannuncia, quindi, un'intervista bomba. Nessun tradimento alla base della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, nessuna terza persona di mezzo.

LA ROTTURA CON CHIARA FERRAGNI

Fedez e Chiara Ferragni, da mesi, si sono lasciati. La notizia è stata battuta prima di tutti da Dagospia, il sito diretto da Roberto D'Agostino: il più informato sui retroscena del jetset. I diretti interessati hanno, successivamente, confermato la notizia. Ed è iniziato il periodo più caldo per i cronisti di rosa: la caccia all'intervista esclusiva. Chiara Ferragni ha rotto il silenzio da Fazio, Fedez andrà dalla Fagnani.

QUANDO ANDRA' IN ONDA BELVE?

La nuova stagione di Belve andrà in onda il 9 aprile in prima serata su Rai2 e tra gli ospiti ci saranno anche Matteo Salvini, Carla Bruni e Loredana Bertè.