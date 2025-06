Fabri Fibra a RTL 102.5: “Nel disco racconto molte mie cose personali e quando è uscito il disco ho sentito una botta di adrenalina”

Fabri Fibra è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”, il suo undicesimo progetto discografico, rilasciato oggi. A tre anni dall’uscita di “CAOS”, Fabri Fibra è pronto a far ascoltare al suo pubblico nuova musica. Ai microfoni di RTL 102.5, Fabri Fibra ha raccontato: «Ci ho lavorato per circa due anni e quando questa notte è uscito ho provato una sensazione stranissima sopra alla pelle, ti senti vivo e ti senti una botta di adrenalina come se ti lanciassi con il bungee jumping. Quando esce un disco hai una botta forte che colpisce sempre, qualcuno cosa dicano, che sia positiva o negativa, è strano perché quando fai un disco vivi nel tuo mondo e quando esce fai fatica a credere che la gente stia ascoltando la tua vita, i tuoi ultimi anni di vita. Ora, che è uscito il mio undicesimo disco, penso che la gente mi abbia capito, rispetto al primo disco». «Nel disco racconto molte cose mie personali e credo di essere l’artista che rischia di più, che si mette di più in gioco. Tirando fuori tante cose mie, in parte mi sento liberato e credo che liberarsi sia lo scopo della musica e dire cose vere, che possono essere positive o negative, però si deve sempre essere onesti. Il rap è una musica fatta di parole, quindi usiamole queste parole, perché possono essere di conforto, possono intrattenere, creare dei dipinti e degli scenari. Io ho passato tutta la mia vita, da quando ho deciso di voler fare questa cosa, a diventare bravo in questo. Il rap italiano, a un certo punto, si è preso tutto il mio tempo per diventare bravo, per essere sempre sul pezzo, è una musica che cambia velocissima. Devi sempre essere al passo e non devi perdere il ritmo. Mi piace l’dea di credere in qualcosa che ti tenga ispirato, voglio rimanere ispirato e circondato da gente che mi dà una buona energia» ha concluso Fabri Fibra.





LA SCELTA DEL TITOLO

Nel corso di “The Flight”, Fabri Fibra ha rivelato come è nata l’idea di chiamare il disco in questo modo: «Il titolo nasce perché quando si sono verificati gli incendi a Los Angeles, io stavo finendo il disco e ho iniziato ad ascoltare le prime basi quando ero a Santa Monica. Tornato a Milano, ho continuato a selezionare basi. Avevo una quindicina di canzoni e ho passato tutti i pomeriggi di gennaio, febbraio e marzo in studio. Tornavo a casa a ore improbabili la mattina e ascoltavo i mix e i provini. Tenevo la televisione accesa per sapere cosa succedeva nel mondo e vedevo le immagini di Los Angeles in fiamme e questa cosa è durata per settimane, quasi come fosse ipnotica. Sotto alle immagini passavano le scritte “Mentre Los Angeles brucia, Trump mette i dazi”, “Mentre Los Angeles brucia, la guerra in Ucraina continua” e io, che già avevo iniziato ad ascoltare i pezzi a Los Angeles, sentivo che avevo qualcosa che mi legava». «Quando è morto David Lynch, sono uscito per comprare un giornale e il titolo era “Mentre Los Angeles brucia, è morto David Lynch”. Lì ho capito che quella frase mi stava perseguitando. Ho pensato che “Mentre Los Angeles brucia, io sto finendo il mio disco” e che mentre il mondo va a rotoli, ognuno va avanti con la propria vita, non in modo egoistico. Ognuno ha il proprio incendio personale da spegnere, ognuno ha la sua guerra con cui combattere. Mentre nel mondo succedono mille cose, ognuno di noi è impegnato a cercare di tirare avanti. “Mentre Los Angeles brucia”, mi sembrava un titolo veramente aperto, apocalittico, ognuno può mettere la sua. Può essere un titolo di un libro, di un film e anche di un disco» ha continuato il rapper.





I LIVE ESTIVI

Le canzoni del nuovo album faranno sicuramente capolino nella scaletta del “FESTIVAL TOUR 2025” che vedrà Fabri Fibra tornare sul palco a più di due anni di distanza dall’ultimo live e fare tappa nei principali Festival estivi italiani. A queste date si aggiungono tre appuntamenti unici: il 7 luglio al Circo Massimo di Roma e il 30 settembre e il 10 ottobre all’Unipol Forum di Milano. «Non mi rendo ancora bene conto dei live, perché fino a un mese fa ero ancora in preda a chiudere il disco. Abbiamo fatto delle prove per i live ed è figo che mi stia succedendo questa cosa. Nell’ultimo tour ho fatto dei pezzi del primo disco e rifare quei pezzi e vedere la gente che li canta, vedere che esiste quella cosa, è qualcosa che rimane ai fan e mi emoziona tantissimo. Dò sempre il massimo nei live, perché è una grandissima opportunità di portare musica dal vivo» ha rivelato l’artista in diretta su RTL 102.5.