"Nessuna diffida": Francesca Fagnani conferma che Fedez sarà ospite a Belve

Cresce l'attesa per il ritorno in tv di Fedez, che sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve (il programma di Rai2). "Non è arrivata nessuna diffida", dice la conduttrice smontando i rumors delle ultime ore. Si è parlato, infatti, di una diffida che sarebbe arrivata a Belve (che torna dal 2 aprile) da parte della Ferragni: notizia smentita categoricamente dalla conduttrice.

LE PAROLE DI FRANCESCA FAGNANI

La conduttrice di Belve rompe il silenzio in una lunga intervista rilasciata al Corriere della sera e parla dell'attesissima puntata che vedrà anche Fedez tra gli ospiti.

«Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai», dice la conduttrice.

Dunque, nessuna diffida nell'aria. Fedez, a Belve, parlerà di tutto. Ma proprio tutto, senza filtri e senza segreti. La Fagnani dice:

«A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo. Anche se risulto antipatica mi va bene, basta che ci sia un sentire, un’empatia. Mi preoccupano di più i silenzi e quando rispondono a monosillabi. Mi uccide la noia, non lo scontro».

L'INVITO A LOREDANA BERTE'

La Fagnani vuole anche Loredana Bertè, tra gli ospiti del suo programma.

«La corteggio da sempre. È la più grande rockstar, insieme alla Nannini. Mi piace molto come donna, ha tanti registri e ora poi si vuole più bene».

Poi la conduttrice parla dei suoi maestri. Sicuramente c'è Giovanni Minoli, volto di Mixer.



Ho iniziato con lui, è stato un grande maestro, i suoi faccia a faccia hanno avuto una grande influenza su di me. Mi ha insegnato a scrivere un’intervista"