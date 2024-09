Andrea Zenga e Rosaria Cannavò si sposano: l'anello e la grande sorpresa. Ecco cosa c'è da sapere

Presto sposi. Andrea Zenga e Rosaria Cannavò si sposeranno. Il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello, sotto gli occhi indiscreti di oltre 100 telecamere posizionate nella casa (stasera andrà in onda una nuova puntata e Alfonso Signorini potrebbe parlarne)

Una famiglia che s'allarga con la nascita della piccola Camilla. A settembre, Zenga jr, ex gieffino, aveva detto: "Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili. Sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto". Anche Rosalinda, attrice, nelle storie, raccontava: "Ecco il motivo della nostra assenza. Ho il cuore pieno d'amore. La nostra Camilla, Caterina. Così come la sognavo. Grazie per aver scelto noi come tuoi genitori".

IL GRANDE FRATELLO FU GALEOTTO

Edizione 2021. Grande Fratello. L'amore nasce nella casa: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si conoscono e s'innamorano. Un'edizione fortunata in termini di ascolti. Stasera, Alfonso Signorini torna con il Grande Fratello in prima serata su Canale5.

Le prime nomination e tante sorprese per i concorrenti non mancheranno nel corso della puntata (attesissima). Il reality è iniziato da una settimana ed i concorrenti sono molto presi dalla nuova avventura, in una casa tra l'altro totalmente rinnovata. Le nomination cominciano a farsi serie ed emergono i primi segnali di tensione. Sorprese in arrivo per Tommaso e Javier.

UNA CASA TUTTA NUOVA

Nuovo look per il reality di Canale5. Dopo oltre vent'anni, i concorrenti hanno cambiato casa dicendo addio a quella (storica) di Cinecittà. Un trasloco che apre nuovi scenari: il prolungamento del Grande Fratello, che dovrebbe tornare anche per le prossime edizioni e stagioni televisive. Il pubblico, a quanto pare, ha apprezzato il nuovo studio e la nuova casa.