Loredana Lecciso al Grande Fratello: tutto quello che c'è da sapere sul suo arrivo nella casa

Le sorelle Lecciso, Loredana e Amanda. Unite più che mai. Stavolta il pubblico le rivede in tv grazie al Grande Fratello, che accoglie Amanda accompagnata da Loredana (da oltre vent'anni compagna di Al Bano). Amanda è la più piccola delle sorelle Lecciso (Loredana e Raffaella). Classe 1988 ed ha partecipato nel 2006 al film "Parentesi Tonde" di Michele Lunella. Ha un figlio di 10 anni nato dalla storia d'amore con l'attore Ivo Micioni.

Loredana, bella più che mai, riassapora la bellezza di un programma di prima serata (molto seguito come il Grande Fratello). Sono anni, per la verità, che Alfonso Signorini la corteggia, ma lei ha sempre detto no. Poi è arrivato il colpo di scena: una Lecciso nella casa (non è Loredana, ma Amanda). La compagna di Al Bano, però, si gode l'abbraccio del pubblico nel corso della serata.

LE PAROLE DI AMANDA

"Il mio cuore oggi è solo. Loredana è stata una madre per me”, dice Amanda che si riferisce a Loredana. Una famiglia d'oro. Il papà delle Lecciso, ex professore di Lettere, è diventato successivamente medico studiando persino di notte. E poi, emozionatissima, interviene Loredana:

«Non mi sarei mai aspettata che mia sorella Amanda decidesse di partecipare»

IL CORTEGGIAMENTO E LA PROPOSTA DI UN REALITY

Loredana Lecciso è una garanzia per gli ascolti. Per questo motivo, nel corso delle passate edizioni, il Grande Fratello avrebbe cercato di convincere la Lecciso ad entrare nella casa più spiata d'Italia. Ma la risposta è stata sempre negativa. Poi il colpo di scena: l'ingresso di Amanda e di Loredana in un'ospitata lampo. Ma da rumors sembra che la rivedremo presto.



Signorini ne approfitta per intervistare la Lecciso (una bella occasione). Lei risponde: «Ho tanti hobby: leggo, faccio belle passeggiate nel bosco... Ti ricordi che una volta sei venuto a trovare me e Al Bano?» Gelo in studio.





