Super Bowl 2025, ecco i trailer dei film che vedremo negli spot pubblicitari

Il Super Bowl, oltre ad essere l’evento sportivo più seguito al mondo, è anche un appuntamento piuttosto atteso dai cinefili che non vedono l’ora di scoprire i trailer dei film in onda durante gli spazi pubblicitari. Per questa edizione ci sono solo tre studi cinematografici (Disney , Paramount e Universal) disposti a sborsare tra i 7,5 e gli 8 milioni di dollari per uno spot di 30 secondi su Fox davanti a un pubblico che l'anno scorso ha raggiunto i 123,7 milioni di spettatori tra diretta lineare e streaming. Per chi non lo sapesse, il Super Bowl 2025 di febbraio sarà una rivincita dello scontro del 2023 tra i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs , quest'ultimi in lizza per un terzo titolo consecutivo.





SUPER BOWL 2025, DA DISNEY A PARAMOUNT

Disney, lo studio che nel 2024 ha raccolto 2,2 miliardi di dollari al botteghino nazionale, è sempre stato presente al Super Bowl. Non sarà una sorpresa se mostrerà i trailer per i prossimi film Biancaneve (21 marzo), Lilo & Stitch (23 maggio) ed Elio della Pixar (13 giugno). Deadline rivela la Marvel potrebbe regalare un nuovo trailer di Thunderbolts* (2 maggio) e il primo di Fantastic Four : The First Steps (25 luglio). La casa di Topolino (che ha in mano anche la Marvel) ha sempre giovato del lancio dei propri progetti durante l’evento sportivo. Lo scorso anno per esempio toccò a Deadpool & Wolverine che ottenne un incasso al botteghino incredibile con i suoi 1,3 miliardi di dollari. Universal, lo studio numero 2 con 1,88 miliardi di dollari incassati in patria nel 2024, stupirà con i trailer della versione live-action di Dragon Trainer (13 giugno) e di Jurassic World Rebirth (2 luglio) con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey di Gareth Edwards. Secondo alcuni potrebbe affacciarsi durante uno spot anche un primo trailer di M3GAN 2.0 (27 giugno). Paramount non è estranea al Super Bowl. Quest'anno si vocifera che trasmetterà qualche anticipazione del thriller comico di Jack Quaid Novocaine (14 marzo), il film musicale animato dei Puffi con Rihanna (18 luglio) e Mission: Impossible - Final Reckoning. I film di Mission hanno eliminato gli spot del Super Bowl nel 2018 e nel 2023, rispettivamente per Mission: Impossible - Fallout e Mission: Impossible - Dead Reckoning. Quest'anno sono rimasti fuori Sony, Warner Bros, Netflix, Amazon MGM Studios e Lionsgate. Non ci si aspetta che Apple Studios abbia qualcosa. L'ultima volta che Warner ha fatto una grande mossa durante il Super Bowl è stato per The Flash del 2023. Superman di James Gunn non avrà un nuovo spot; quei trailer sono andati in onda durante le partite di campionato AFC e NFC lo scorso fine settimana.





SUPER BOWL 2025, I TRAILER PIÙ VISTI

I cinque trailer del Super Bowl più visti sui social media nelle 24 ore successive alla partita sono stati Deadpool & Wolverine (75,4 milioni di visualizzazioni, 211,4 milioni di dollari in apertura), Kingdom of the Planet of the Apes (43,2 milioni di visualizzazioni, 58,4 milioni di dollari in apertura), Wicked (40,1 milioni di visualizzazioni, 112,5 milioni di dollari in apertura), Twisters (29,2 milioni di visualizzazioni, 81,2 milioni di dollari) e Cattivissimo me 4 (27,9 milioni di visualizzazioni, 75 milioni di dollari in 3 giorni/122,6 milioni di dollari in 5 giorni in apertura).