Incassi, la primavera fa crollare le sale italiane. La Marvel resuscita con Thunderbolts*

Il Bel tempo si fa sentire sugli incassi dei cinema italiani. Dall’8 all’11 maggio infatti i dati forniti da Cinetel parlano di uno dei peggiori fine settimana dall’inizio del 2025. Non c’è da stupirsi più di tanto ma la speranza è che, con l’arrivo dei titoli forti che si intravedono all’orizzonte, il box office possa risalire.

Nel frattempo in Nord America le cose vanno meglio: la Marvel può tirare un sospiro di sollievo grazie a “Thunderbolts*” mentre la Warner continua a festeggiare i risultati incredibili di “I peccatori” e anche di “Un film Minecraft”.

LA MARVEL RESPIRA, LA WARNER BRINDA

Partiamo proprio con i numeri dei cinema americani.

“Thunderbolts*” resta in testa nel suo secondo fine settimana consecutivo con altri 33 milioni di dollari racimolati, ossia una flessione del 55% rispetto allo scorso weekend. Le cose vanno meglio soprattutto se si confrontano i dati degli ultimi titoli Marvel che, dopo il debutto, subivano quasi sempre un crollo considerevole (“The Marvels” a fine 2023 addirittura ha avuto una perdita del 78%). In tutto il mondo, per ora, il cinefumetto raggiunge 272 milioni.

Non è ancora chiaro fin dove possa spingersi alla fine del suo sfruttamento nelle sale, considerato che ha ancora quasi 10 giorni di libertà prima dell’arrivo del ciclone di “Lilo & Stitch” e “Mission Impossible”.

Intanto “I peccatori” di Coogler continua ad essere la grande rivelazione del box office del 2025. Al suo quarto fine settimana incassa altri 21 milioni con una flessione di appena il 36%. Un dato clamoroso considerato soprattutto il genere horror a cui la pellicola appartiene. Nel mondo per ora è vicinissimo a quota 300 milioni.

Per rimanere in casa Warner “Un film Minecraft” ha superato il traguardo dei 900 milioni in tutto il mondo, con l’America che guida gli incassi con oltre 400 milioni. Potrebbe chiudere il suo percorso sul grande schermo molto vicino alla soglia del miliardo.

LE NUOVE USCITE NON DECOLLANO

In Italia, come si diceva, le cose non sono andate benissimo nel complesso. Il sole e le temperature primaverili sono nemici delle sale e, infatti, si sono raccolti poco meno di 3 milioni in totale, con una flessione del 30% rispetto ad un anno fa.

E’ stato il fine settimana peggiore dall’inizio del 2025 ma le cose potrebbero andare meglio nelle prossime settimane.

In vetta anche qui nel nostro paese è rimasto “Thunderbolts*” che nel complesso ottiene meno di 4 milioni, un dato migliore di “The Marvels” (3.2 milioni) e di “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” (3.8 milioni).

Se si guarda alla top ten del fine settimana italiano si nota come, complice l’elezione del nuovo Papa, continui ad andare molto bene “Conclave”, il film di Edward Berger che per l’occasione è tornato nelle sale. Nel fine settimana ha ottenuto altri 66 mila euro, portandosi così ad un totale di 6,4 milioni.

Le nuove uscite invece non decollano e vengono rilegate alla parte bassa della classifica, “Flight Risk – Trappola ad alta quota” (144mila euro) e “Werewolves” (77 mila euro).

Il box office, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in generale, si prospetta molto interessante. Tanti blockbuster e titoli molto attesi che possono fornire una vera e propria scossa al mercato di tutto il mondo, contribuendo a far volare il grande schermo verso livelli molto alti.