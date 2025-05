David di Donatello 2025, Timothée Chalamet riceve il David Speciale

Aggiornamenti in tempo reale...

Ore 23:26 - Il David di Donatello per il miglior esordio alla regia viene consegnato a Margherita Vicario per "Gloria"

Ore 23:24 - Il film "Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta" si aggiudica il David per i miglior Costumi. Ritira il premio Massimo Cantini Parrini che porta a casa il sesto David in carriera.

Ore 23:15 - Il regista Pupi Avati vince il David alla carriera

Ore 23:09 - "L'arte della gioia" si aggiudica il David per la miglior sceneggiatura non originale

Ore 22:50 - Entra in scena Timothée Chalamet

Ore 22:40 - Monica Bellucci consegna il premio Premio Speciale Cinecittà David 70 a Giuseppe Tornatore che la diresse nel 2000 in 'Malèna'.

Ore 22:29 - Giuseppe Fiorello consegna il premio per la miglior attrice non protagonista. Il David lo vince Valeria Bruni Tedeschi per il suo ruolo ne "L'arte della gioia". È la quinta vittoria su sette nomination nella carriera dell'attrice.

Ore 22:26 - "Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta" vince il premio per la miglior scenografia

Ore 22:22 - Il David per la miglior sceneggiatura originale viene assegnato a Maura Delpero per il suo lavoro nel film "Vermiglio"

Ore 22:12 - Come annunciato, 'Diamanti' di Ferzan Özpetek vince il David dello Spettatore: è il film italiano del 2024 più visto al cinema. A consegnare il premio al regista turco, Mara Venier, nel cast del film nel ruolo di Silvana.

Ore 22:08 - Lunetta Savino premia il miglior attore non protagonista della 70esima edizione. Il David viene consegnato a Francesco Di Leva per la sua performance nella pellicola "Familia"

Ore 22:57 - La serata ha inizio. Il Teatro 5 di Cinecittà si illumina con alcune immagini più celebri della storia del cinema italiano e con Mika che apre la cerimonia cantando e ballando





DAVID 70, IL MENÙ DELLA SERATA

Nel corso della cerimonia, saranno assegnati ventisei Premi, di cui uno alla Carriera al regista Pupi Avati e due David Speciali, il primo all’attrice Ornella Muti e il secondo alla stella del momento Timothée Chalamet.

Tra i riconoscimenti già annunciati, Anora di Sean Baker riceverà il David come Miglior Film Internazionale mentre Diamanti di Ferzan Özpetek sarà premiato con il David dello Spettatore.

Inoltre, per la sua settantesima edizione, l’Accademia del Cinema Italiano in collaborazione con Cinecittà assegnerà il Premio Speciale Cinecittà David 70 a Giuseppe Tornatore: il cineasta siciliano ha portato la magia del suo cinema in tutto il mondo trovando, negli studi di Cinecittà, il luogo ideale in cui ambientare alcuni dei suoi più celebri capolavori.