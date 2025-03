Non solo Adolescence: l'altra serie tv del momento (con piano sequenza finale) è Dieci Capodanni

Non solo Adolescence. L'altra serie tv del momento si intitola Dieci Capodanni, è spagnola ed è disponibile su RaiPlay.

A meno di due mesi dalla sua uscita, si sta rivelando un cult, con numeri importanti.

Dieci Capodanni: trama, episodi, cast

Presentata in anteprima in Italia alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Dieci Capodanni (Los años nuevos è il titolo originale) ha totalizzato fino a questo momento 2,1 milioni di stream e 700.000 ore di fruizione, raggiungendo una platea di oltre 550.000 individui.

Diretta da Rodrigo Sorogoyen, regista candidato agli Oscar nel 2019 per il cortometraggio “Madre”, vincitore anche di due Premi Goya (As bestas, Il Regno) e un premio César (As bestas), insieme a Sandra Romero e David Martìn de los Santos, la serie è composta da dieci episodi.

Ogni puntata offre una “istantanea” della relazione tra i protagonisti Ana (interpretata da Iria del Río, già nota per i suoi ruoli nelle serie tv Elite e Velvet) e Óscar (Francesco Carril), mettendo in scena una notte di Capodanno e raccontando così, non solo la loro storia d’amore, ma anche lo sviluppo delle loro personalità nel corso del tempo.

Tra le tematiche toccate anche la droga, il senso di colpa, la fiducia e la maternità.

Dieci Capodanni, un racconto realistico del passaggio dai 30 ai 40 anni

Il focus della narrazione è il delicato periodo di transizione che va dai 30 e i 40 anni.

Lo stile è realistico e, in alcuni momenti, crudo.

Curiosa la presenza di un elemento meta-narrativo: Ana e Óscar, infatti, in ogni episodio osservano coppie diverse, offrendo agli spettatori una prospettiva intima e autentica.

A firmare la serie, oltre al già citato regista Sorogoyen, sono Sara Cano e Paula Fabra.

Ecco la dichiarazione del regista Sorogoyen: "Quando ho pensato a questo progetto, volevo mostrare l’evoluzione personale e sentimentale di una coppia, evitando nostalgia o spiegazioni forzate. Il nostro obiettivo era rappresentare la realtà della crescita e del cambiamento. Le riprese in ordine cronologico hanno permesso agli attori di immergersi completamente nei loro ruoli, rendendo autentico il viaggio dei personaggi. Non credo di esagerare quando dico che l’esperienza visiva e sonora che avranno gli spettatori guardando la serie assomiglierà molto alla contemplazione della vita e della crescita di due persone comuni”.

Dieci Capodanni, l'ultimo episodio in piano sequenza (come in Adolescence)

Se Adolescence (che ha già superato quota 66 milioni visualizzazioni) è totalmente girata in piano sequenza (nessun montaggio), Dieci Capodanno opta per la stessa tecnica solo per l'ultimo emozionante episodio in cui gli spettatori ritrovano Ana e Óscar in una camera d'hotel.