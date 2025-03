Elodie per la prima volta attrice in una serie tv: tutto su Nemesi, con Favino e Ronchi Photo Credit: agenziafotogramma.it

Nuova avventura extra canora per Elodie.

La cantante 34enne, infatti, in questi giorni sta girando una serie tv.

Si tratta di Nemesi, che sarà disponibile in sei episodi nei prossimi mesi su Netflix (la data di uscita non è stata comunicata, al momento).

Nemesi serie tv Netflix: il cast

Nemesi è un thriller che esplora il tema del destino e delle imprevedibili conseguenze di chi osa sfidarlo.

Insieme ad Elodie, protagonisti sono Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi.

Prodotta da Indigo Film, la serie tv è realizzata con il supporto di Creative Europe Programma Media dell’Unione Europea. Nemesi, diretta da Piero Messina, è scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo.

Nemesi serie tv Netflix: la trama

Tommaso Gherardi (Pierfrancesco Favino), erede di una ricca famiglia di imprenditori milanesi, è accusato di aver ucciso sua moglie Gloria (Elodie).

Tutte le prove lo inchiodano, almeno fino a quando ad assumere la sua difesa è Diana Potenza (Barbara Ronchi), un'avvocata che nella vita si è fatta strada con fatica e determinazione.

Sarà lei a scoprire la verità, complessa e inaspettata, che si cela dietro l'omicidio.

I precedenti di Elodie al cinema

Per Elodie si tratta della terza esperienza da attrice.

Nel 2022 l'esordio da protagonista nel film Ti mangio il cuore, la cui interpretazione le è valso il Ciak d'oro come rivelazione dell'anno.

In quella occasione, il brano colonna sonora Proiettili (ti mangio il cuore) da lei interpretato con Joan Thiele, fu premiato con il David di Donatello per la migliore canzone originale nell'edizione 2023.

In queste settimane Elodie è tornata al cinema grazie al film Gioco pericoloso di Lucio Pellegrini.

Elodie in tv: lunedì con la Gialappa's Band(e con Annalaisa!)

Sul fronte televisivo, c'è una novità per Elodie, fresca di partecipazione a Sanremo 2025 con Dimenticarsi alle sette: affiancherà Mago Forest alla conduzione di GialappaShow su Tv8 (anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW), nella prima puntata stagionale, in onda lunedì 31 marzo alle 21.30.

Nel programma cult della Gialappa's Band Elodie regalerà un ironico duetto che promette scintille con Annalaisa (Brenda Lodigiani)