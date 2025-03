Scissione, Apple TV+ rinnova la serie per la terza stagione

Un vero e proprio fenomeno che continua a crescere stagione dopo stagione. La serie di Apple è diretta da Ben Stiller 'Scissione (Severance)' è stata rinnovata per la terza stagione. L'annuncio è arrivato all'indomani dell'ultimo episodio della seconda stagione. La prima stagione ha debuttato il 18 febbraio 2022 e da allora è cresciuta sempre di più, stregando sempre più spettatori in tutto il mondo.

Il CEO di Apple Tim Cook ha rivelato la notizia proprio in questi minuti tramite uno scambio sui social media con Ben Stiller: "La terza stagione di Scissione è disponibile su richiesta". Pochi istanti dopo è arrivato anche il post ufficiale di Apple TV+, che ha confermato che la serie è stata rinnovata in via ufficiale, così da proseguire il viaggio intricato e misterioso,

SCISSIONE, LA TRAMA IN BREVE

La serie ruota intorno alla Lumon Industries, un'azienda che utilizza una procedura medica di 'scissione' per separare i ricordi della vita personale di alcuni dei suoi dipendenti dai loro ricordi lavorativi. Nel cast ci sono, tra gli altri, Adam Scott, Britt Lower, Tramell Tillman, Patricia Arquette, Christopher Walken, Dichen Lachman, Jen Tullock, Michael Chernus.

LA SERIE DEI RECORD

Scissione, un vero e proprio thriller psicologico creato da Dan Erickson e diretto da Ben Stiller e Aoife McArdle, è la serie più vista su Apple TV+, superando persino Ted Lasso dopo il lancio della seconda stagione lo scorso febbraio, a tre anni di distanza dalla prima. E' apparsa nel rapporto sullo streaming di Nielsen (azienda di rilevazione audience) per cinque settimane consecutive con un nuovo massimo settimanale di 681 milioni di minuti visualizzati. Al momento la Apple non ha ancora rivelato quando ci sarà il debutto della terza stagione, intervenuto sul podcast, New Heights, Stiller ha promesso che non ci vorranno altri tre anni.