E' morta la conduttrice tv, Paola Marelli, aveva 61 anni

È morta a 61 anni Paola Marella, architetto e conduttrice tv . Combatteva da tempo contro un tumore. Era nata a Milano, nel 1963. Era diventata famosa per le trasmissioni televisive: «Vendo Casa Disperatamente» e «Cerco Casa Disperatamente» su Real Time. Tre giorni fa il suo ultimo post su Instagram. Lascia un figlio, Nicola.





La malattia

Pala Marella aveva parlato del tumore in un'intervistata nel 2021: «Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva però oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla».

La carriera Tv

Paola Marella era diventata una figura molto conosciuta nel mondo del design e interior design. Il suo era un volto noto in Tv. Tra le trasmissioni condotte, Vendo Casa Disperatamente», «Cerco Casa Disperatamente» «Un sogno in affitto»su Sky Uno. Nel 2007 entra a far parte della famiglia di Discovery, poi in quella di Sky e di La7 come volto televisivo. E' stata anche imprenditrice nel settore immobiliare.