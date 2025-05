New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in alta rotazione “A me mi piace” (feat. Manu Chao) di Alfa, “Maschio” di Annalisa, “Piangere a 90” di Blanco, “Panorama” di Gianna Nannini, “Rosa e lacrime” di Gigi D’Alessio e “Cartine corte” di Salmo

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

ALFA COLLABORA CON MANU CHAO IN “A ME MI PIACE”

Da oggi in alta rotazione su RTL 102.5 “A me mi piace (feat. Manu Chao)”, il nuovo singolo inedito di Alfa, ispirato al ritmo e allo spirito di “Me Gustas Tu”. “A me mi piace” non è una rilettura, ma una nuova composizione che ne raccoglie l’eredità emotiva per trasformarla in qualcosa di originale. Un gioco di parole, suoni e identità in cui le voci di Alfa e Manu Chao si intrecciano dando vita a un’esperienza musicale che sorprende e coinvolge. Il singolo, inoltre, anticipa la pubblicazione della versione deluxe di "NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO", in cui sono presenti cinque canzoni inedite. A giugno Alfa partirà con il nuovo tour estivo al quale farà seguito un tour europeo, in cui farà tappa a Barcellona, Parigi, Bruxelles, Londra, Amsterdam e Colonia, e, successivamente, tornerà nei palazzetti di Milano, Livorno, Conegliano Veneto, Montichiari, Genova e Roma.





ANNALISA: “MASCHIO”

“Maschio” è il nuovo singolo di Annalisa, che dà il via al nuovo corso musicale dell'artista e che da questa settimana entra in alta rotazione sulla prima radio d’Italia. Scritto da Annalisa con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ne ha curato la produzione, è un lavoro che fonde stilemi lessicali anni ‘70 e ‘80 con sonorità ultra moderne, un equilibrio tra nostalgia narrativa di radice italiana e sound design internazionale, nel solco dell’identità elettronica della cantautrice. Il risultato è un brano energico, potente, misterioso. Annalisa sarà in tour a novembre e dicembre 2025 nei principali Palasport italiani (organizzato da Friends & Partners) per quello che sarà il “CAPITOLO I” di un nuovo viaggio. La cantante farà tappa a Jesolo, Padova, Roma, Firenze, Milano, Eboli, Bari, Bologna e Torino.





BLANCO TORNA CON “PIANGERE A 90”

Il video spoiler pubblicato sui suoi canali social la scorsa settimana aveva lasciato tutti con il fiato sospeso: Blanco annuncia l’uscita del suo nuovo attesissimo singolo “Piangere a 90”, da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5. Carico di intensità, potenza e urgenza emotiva, “Piangere a 90” è il brano con cui il cantante, dopo un anno di silenzio, torna a farsi sentire raccontando qualcosa di estremamente personale come le proprie cadute e le proprie rinascite. Completamente privo di sovrastrutture, crudo e viscerale come solo lui sa essere, Blanco alterna la fragilità delle strofe all’esplosione travolgente e lacerante del ritornello, rendendo questa ballad, scritta da Blanco e Tananai e prodotta da Michelangelo, un flusso emotivo, un climax in crescendo.





GIANNA NANNINI: “PANORAMA”

Poche settimane separano Gianna Nannini dallo speciale rock show del 26 giugno al Circo Massimo di Roma che inaugura ufficialmente il suo ritorno live per l’estate 2025. Nell’attesa, la rocker senese lancia “Panorama”, il nuovo singolo, da questa settimana in alta rotazione su RTL 102.5. Grazie alla sinergia creativa di Gianna, Raige, Pacifico e Francesco "Katoo" Catitti accompagnata dalla produzione di Canova, il brano pulsa di un’energia ribelle e una grinta indomita. Sulla cassa dritta della batteria, un forte desiderio carnale “corre a tutta velocità / su quella pelle nuda panorama”, rendendo “Panorama” un inno all'amore senza catene, viscerale e immediato come la brezza d’estate sulla pelle scoperta. Manca sempre meno alla partenza del “SEI NELL’ANIMA – FESTIVAL EUROPEAN LEG 2025”, i live estivi che porteranno Gianna a calcare i palchi di alcuni dei festival più importanti d’Europa. Si aggiungono altri 2 speciali rock show: la rocker italiana farà tappa anche alla Reggia di Caserta (17 settembre) e all’Arena di Verona (21 settembre), già sold out.





GIGI D'ALESSIO CON “ROSA E LACRIME”

Da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5, "Rosa e Lacrime" è il nuovo attesissimo brano di Gigi D’Alessio. Un brano incalzante pronto a conquistare il pubblico e le classifiche estive tra ritmo e malinconia che convivono nella canzone, proprio come morbidi petali e pungenti spine in una rosa. Al centro ancora una volta l’amore, una storia che sembra al capolinea ma in cui l’autore crede ancora: quando tutto sembra finire ecco che ci si accorge degli errori commessi, dei gesti che possono ferire, delle parole non dette, delle scuse mai pronunciate, con la speranza che il sentimento possa rinascere. In attesa del nuovo brano, D’Alessio si prepara ad un’estate straordinaria con “Gigi Stadi 2025”: dopo un tour europeo tutto sold out, il viaggio on stage parte da Termoli il 29 maggio, per poi proseguire con lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, lo stadio Renzo Barbera di Palermo, lo stadio San Nicola di Bari e infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, al Circo Massimo di Roma, con un live sotto il cielo della Capitale che si annuncia epico ed emozionante.





SALMO: “CARTINE CORTE”

“Cartine corte”, il nuovo singolo di Salmo ed estratto dal suo ultimo album “RANCH”, entra in alta rotazione sulla prima radio d’Italia. Distante dal classico immaginario western, “RANCH” rimanda a qualcosa di profondamente intimo e autentico: è il rifugio in collina, nel cuore della Sardegna, dove Salmo ha scelto di isolarsi negli ultimi tempi, lontano dai riflettori e dagli algoritmi social, per guardarsi dentro e riconnettersi con la propria essenza. “Cartine corte” si candida a manifesto musicale del disco: melodie R&B quasi blues, un’intro evocativa e ingresso immediato nel cuore del pezzo, con Salmo che sorprende rompendo gli schemi e facendo partire tutto dal ritornello, senza preamboli. Con l’uscita di “RANCH”, l’attesa cresce anche sul fronte live: il primo grande appuntamento in agenda è “LEBONSKI PARK”, in scena il 6 settembre 2025 a Milano - Fiera Milano Live e, dopo la grande festa milanese, l’avventura live prosegue sui grandi palchi italiani e internazionali con il “SALMO WORLD TOUR 2025”.