Ludwig e Sabrina Salerno presentano a RTL 102.5 il loro nuovo singolo “Bollente”

Ludwig e Sabrina Salerno sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Bollente”, il loro nuovo singolo, rilasciato il 13 giugno. Un brano che sa di mare, tramonti infuocati, libertà e passione, nato dalla collaborazione inedita e sorprendente tra Ludwig, tra i protagonisti indiscussi del pop urban italiano e la leggendaria Sabrina Salerno regina della pop-dance che continua a far ballare, intere generazioni. “Bollente” composto da Ludwig e Sabrina è un concentrato di energia, ritmo e sensualità. Il sound tropicale e travolgente, trasporta immediatamente in un mondo fatto di party sulla playa, di tequila, di corpi che si sfiorano nei dancefloor, sorrisi complici e occhi che brillano sotto le stelle. Al centro del brano una frase semplice ma allo stesso tempo banger: “io e te baby”. Un ritornello che si stampa in testa al primo ascolto, diventando subito un tormentone da cantare a squarciagola in macchina o sotto l’ombrellone. È il tipo di hook che nasce per essere virale, per unire generazioni e far ballare chiunque, ovunque. “Bollente” è molto più di una summer hit: è un inno alla complicità, alla leggerezza, al desiderio che esplode quando tutto intorno profuma d’estate, è il racconto di un incontro tra due persone che si attraggono, si rincorrono, si trovano, senza promesse, ma con la voglia di vivere tutto, adesso. La scelta di unire questa “coppia loca” è una vera dichiarazione d’intenti: portare al pubblico una canzone che fonde nostalgia e contemporaneità, carisma e freschezza, groove ed emozione. Ai microfoni di RTL 102.5, Sabrina Salerno ha raccontato: «La nostra collaborazione è nata a maggio, Ludwig mi ha chiamata, ho sentito subito il brano e mi è sembrato figo. Avevo voglia di leggerezza e di condividere questo percorso con una persona completamente diversa da me, con una storia e un background diverso, ma era interessante confrontarmi con una dimensione diversa dalla mia. Penso che Ludwig sia un ragazzo giovane, con le idee molto chiare e che sia molto imprenditore di sé stesso e questo mi è piaciuto moltissimo. Confrontarmi con lui è bello perché c’è sempre da imparare qualcosa da altre generazioni o un punto di vista diverso rispetto a come noi abbiamo vissuto le cose e le viviamo ancora oggi». «É andata proprio come ha raccontato Sabrina. In Italia abbiamo la fortuna di avere lei, che è un’icona del pop-dance nel mondo da sempre, così ho provato a chiederle di collaborare e ha accettato. Quest’estate ci troverete in giro, sicuramente saremo “bollenti”» ha aggiunto Ludwig. Il singolo è accompagnato da un videoclip altrettanto bollente: Mykonos è la location scelta per le riprese. «L’idea di girare il videoclip a Mykonos è di Ludwig, dove va molto spesso. Invece per me è stata la prima volta» ha rivelato Sabrina Salerno in diretta su RTL 102.5.