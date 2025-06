New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Situazione complicata” di Lucio Corsi, “Come hai sempre fatto” dei Modà, “AVION” di Rhove e “Bella Madonnina” di Tananai

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





LUCIO CORSI: “SITUAZIONE COMPLICATA”

Da oggi, in rotazione su RTL 102.5 “Situazione complicata”, il singolo tratto dal nuovo album di Lucio Corsi “Volevo essere un duro”. «“Situazione complicata” è una canzone d’amore proprio perché tragicomica. La voce narrante è quella di un uomo ridicolo, ridicolo poiché possessore di un cuore ingarbugliato. Sogna e soffre, studia piani fallimentari, fugge alla perfezione, torna e finge» racconta Lucio Corsi. A seguito dell’esperienza a Eurovision, che aggiunge un nuovo importante tassello nel suo percorso, Lucio Corsi è pronto a tornare alla sua cara dimensione live, la perfetta occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo repertorio e nuovo album. Dopo aver concluso il “Club Tour 2025”, che ha registrato il tutto esaurito nelle principali città italiane lo scorso aprile, avrà infatti inizio “Estate 2025”, 28 appuntamenti nei festival estivi italiani, compresi gli show di “Ippodromi 2025” di Roma e Milano, rispettivamente il 21 giugno e il 7 settembre.





MODÀ CON “COME HAI SEMPRE FATTO”

Mancano pochi giorni al concerto evento di giovedì 12 giugno allo Stadio di San Siro di Milano, oltre due ore di live che daranno il via a “LA NOTTE DEI ROMANTICI - IL TOUR”, la serie di date che vedrà protagonisti i Moda’ in autunno nei principali palazzetti italiani. Dopo questo atteso concerto, una serata che vuole essere per la band milanese una vera e propria festa, i Moda’ chiuderanno l’estate il 28 giugno alla Fiera di Cagliari prima di pensare al vero e proprio tour in autunno. Durante questi due unici appuntamenti estivi il pubblico potrà festeggiare insieme a Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) la lunga storia della band milanese ed anche l’uscita del nuovo singolo “Come hai sempre fatto”, una delle 8 tracce inedite che fanno parte dell’ultimo album dei Moda’ “8 canzoni”.





RHOVE: “AVION”

Rhove ritorna con il nuovo singolo “AVION”, che entra in rotazione sulla prima radio d’Italia da questa settimana. Prodotta dal fedele collaboratore MADFINGERZ, “AVION” è un brano leggero che parla di libertà e di come ci si possa salvare attraverso l’amore: temi che ancora una volta contraddistinguono la penna atipica di Rhove, rapper che preferisce parlare di temi universali, con messaggi sempre incoraggianti e positivi. Il brano è influenzato dal viaggio in Senegal (Africa) di Rhove, più nello specifico nella zona di Malicounda, all’interno del centro di accoglienza per bambini, La Maison Des Enfants, dell’omonima associazione italiana. Rhove ama viaggiare e fare meditazione, di recente si è recato, oltre che in Africa, anche nel Sud-Est asiatico e in Sud America. Il rapper sta lavorando al suo nuovo album in uscita prossimamente e ispirato alle varie influenze culturali e stili musicali con cui è entrato in contatto nei suoi viaggi.





TANANAI CON “BELLA MADONNINA”

A pochi giorni dalla data di apertura del tour estivo, Tananai annuncia l’uscita del suo nuovo singolo, “BELLA MADONNINA”, che entra da oggi in rotazione su RTL 102.5. “BELLA MADONNINA” è il racconto, tratto da una storia vera dell'artista, di una notte spensierata in una grande città, dove tutto prende vita e si trasforma, dando la possibilità fino al sorgere del sole di sfuggire alla monotonia della periferia. Il brano è una sorta di dialogo che l'artista ha immaginato di avere con la statua simbolo di Milano alla fine di una serata, aspettando l'apertura della metropolitana, come fosse l'ultima amica rimasta di cui fidarsi. Il 28 aprile si è concluso a Parigi il “CALMOCOBRA EUROPEAN TOUR 2025”, il primo tour europeo di Tananai che gli ha permesso di incontrare i fan anche fuori dai confini dell’Italia. Il viaggio live di Tananai non si ferma e l’artista continuerà a calcare i palchi dei principali festival estivi italiani. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, il 5 settembre, Tananai concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta.