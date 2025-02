Luca Bernabei, Giovanni Scifoni e Francesca Chillemi a RTL 102.5: da domani l’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti”

Da giovedì 27 febbraio arriva in prima serata su Rai1 per dieci prime serate “Che Dio ci aiuti 8”, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Novità è la parola chiave per l’ottava stagione, tra new entry e graditi inattesi ritorni, Suor Azzurra si troverà di fronte a una nuova sfida: trasferirsi a Roma e impedire la chiusura della casa-famiglia “La Casa del Sorriso”. Le viene infatti chiesto di abbandonare la sua missione ad Assisi, nel suo amato Convento degli Angeli Custodi, e di occuparsi delle ragazze ospiti della casa-famiglia nella Capitale che non solo rischia la chiusura, ma ha bisogno della sua energia e del suo cuore. Ad affidarle questo compito è proprio Suor Angela. Dovrà aiutare e sostenere il fin troppo puntiglioso direttore della struttura, Lorenzo Riva, stimato psichiatra sulla quarantina e padre di due figli: Pietro e Giulia. La giovane suora sbaglia, si confonde, combina disastri e continua ad essere segretamente innamorata delle sue borse… Ma ha una luce negli occhi, e quella luce la trasmette alle ragazze che hanno la fortuna di incontrarla: Cristina, sedicenne incinta, Olly che ha perso il papà a sei anni e da quel momento ha sempre vissuto in casa-famiglia. E infine Melody che fugge da un compagno violento. “Che Dio ci aiuti 8” è diretta da Francesco Vicario, nel cast al fianco di Francesca Chillemi, nel ruolo dell’ormai amatissima Suor Azzurra, troviamo Giovanni Scifoni (Lorenzo Riva), Bianca Panconi (Melody), Ambrosia Caldarelli (Cristina Vanzini), Tommaso Donadoni (Pietro Riva), Ludovica Ciaschetti (Olly), Giulio Maria Corso (Avvocato Corrado Proietti) e Gaia Bella (Giulia Riva).





Le parole di Luca Bernabei

Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Enrico Galletti, Massimo Lo Nigro e Giusy Legrenzi, per presentare la nuova stagione della fiction Rai “Che Dio ci aiuti”: «Questa serie nasce intorno a un tavolo, il luogo dove tutti noi italiani amiamo ritrovarci e dove tutti noi abbiamo avuto esperienze positive e negative. Questo tavolo simboleggia lo stare insieme di questa serie. Possiamo dire che è una nuova stagione molto diversa, perché “Che Dio ci aiuti” arriva in una casa famiglia, dove le persone sono messe davanti alle difficoltà della vita e vengono aiutati a sentirsi parte di qualcosa. In questo momento, in cui siamo tutti affaticati dalle notizie dei telegiornali e dai fatti di cronaca, questo luogo si chiama “La casa del sorriso” e spero diventi il porto sicuro di tanti italiani alle 21.30 del giovedì». Nel corso di “Non Stop News”, Luca Bernabei ha aggiunto: «Francesca Chillemi è cresciuta tantissima, è diventata una grande attrice italiana e soprattutto è una che non ha paura di far ridere ma anche di far commuovere. Azzurra, la protagonista interpretata da lei, fa un salto grande in questa stagione: prima era una ragazza in un mondo di suore, adesso è una suora in un mondo di ragazze. Ci saranno delle nuove ragazze strepitose e meravigliose, non solo bellissime ma anche bravissime e veramente molto intriganti. Insieme a loro, ci sarà un fantastico Tommaso Donadoni, che è già una star di TikTok e che molti giovanissimi conoscono. Soprattutto, assieme a Francesca Chillemi, ci sarà il “padre” di questa casa famiglia, interpretato da Giovanni Scifoni che è un enorme attore con un cuore grande. Noi vorremmo proprio che questa famiglia aiuti gli italiani a trovare un po’ di calma e serenità. Vi divertirete tanto davanti alle follie di questa suora un po’ stravagante. Vi farà riflettere sulla vita e vi farà pensare, ma soprattutto noi vogliamo “mandare a letto la gente tranquilla”, come diceva mio padre».





Le parole di Giovanni Scifoni

Giovanni Scifoni, che interpreta Lorenzo nell’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti”, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra. «Da domani sera parte l’ottava stagione di “Che Dio ci aiuti” e io interpreto Lorenzo, il direttore di questa casa famiglia e sono un uomo disperato e piagnone. La moglie del mio personaggio è morta l’anno precedente, quindi ha smesso di vivere e sorridere, ma tutto finisce bene. Questa è una cosa bella, le sceneggiature sono scritte bene, con il cuore. Mi piace tanto il fatto che è consolatorio. Francesca ha una caratteristica particolare sul set: è come una pallina in discesa, le metti in bocca qualsiasi battuta ed è talmente dentro al personaggio che fa che è già dentro la scena. Lei è tutto istinto ed è un talento particolarissimo. Poi lei ha tanto cuore» ha raccontato l’attore nel corso di “W L’Italia”.





Le parole di Francesca Chillemi

Francesca Chillemi, protagonista di “Che Dio ci aiuti”, è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Fulvio Giuliani, Nicoletta Deponti e La Ceci. «Cambiano molte cose in queste 10 puntate. Per la prima volta Azzurra deve mettere in pratica quello che ha imparato in questi anni, in cui ha sempre avuto il sostegno di Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, e Suor Costanza, Valeria Fabrizi. Quest’anno invece si ritrova da sola e metterà in pratica quello che ha imparato con il cuore, tutto quello che riguarda l’aiuto non c’è uno studio o una prassi, ma è una devozione. Anche io sono un po’ un casino nella vita proprio come Azzurra. Le vocazioni non sono proprio le stesse, ma abbiamo in comune questa presenza difficile da dimenticare. Luca e la famiglia di Lux Vide sono stati i primi a credere in me, sono cresciuta con loro e ho grandissima fiducia in loro, come loro hanno avuto in me» ha raccontato l’attrice in diretta su RTL 102.5.