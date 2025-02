Marco Giallini e la voce rauca: "Colpa del fumo, mi sto curando"

La voce di Marco Giallini negli ultimi tempi si è fatta più roca, come tutti gli spettatori delle serie Acab (Netflix) e Rocco Schiavone (Rai2) avranno certamente notato (alcuni aggiungendo anche qualche riflessione critica).

Perché Marco Giallini ha la voce rauca

Oggi, intervistato dal sito Fanpage.it, l'attore romano ha spiegato il motivo:

"Ho le corde vocali ispessite a causa del fumo, ma mi sto curando. Dovevo iniziare una terapia a base di cortisone, ma essendo un percorso piuttosto lungo l'ho rimandata più volte. Dopo la cura, la voce tornerà come prima".

Giallini ha parlato anche di un altro dettaglio:

"Sono anche dimagrito, è vero, ho perso cinque chili per fare un altro film e non sono riuscito a riprenderli in tempo. Con l'età, ora si notano ancora di più. Io stesso, a volte mi guardo e penso: "Oddio, sembro morto".

Giallini difende Rocco Schiavone

L'attore, che ad aprile prossimo compirà 62 anni, è stato interpellato anche sul fatto Rocco Schiavone vada in onda su Rai2 e non su Rai1, come invece era previsto qualche anno fa a seguito del successo delle primissime stagioni:

"Capisco che una rete televisiva possa essere vista anche da persone che non sono in grado di distinguere la realtà dalla finzione, ma una serie resta una serie. Da piccolo vedevo i film di Tomas Milian, mi piaceva molto il genere poliziesco, ma non per questo ho iniziato a sparare per strada. Se sei scemo, sei scemo sempre, anche senza Schiavone che si fa le canne".

Giallini, attualmente al cinema con il film campione di incassi Follemente, ha indicato Rocco Schiavone come ruolo più in linea con il suo profilo:

"Nei panni di Rocco mi ci trovo bene perché siamo simili. È un personaggio maledetto, un po' noir e sopra le righe. Le personalità come la sua hanno sempre avuto successo nella storia del cinema, è un perdente e questo lo rende affascinante. La gente gli vuole bene per questo".