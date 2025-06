Ballando con le stelle: il colpaccio di Milly Carlucci, ecco chi potrebbe arrivare su Rai1 in prima serata

Ballando con le stelle, lo sappiamo, è un programma di grande successo che in questi ultimi anni ha avuto grandissimi ascolti. Merito, soprattutto, del cast e della bravura indiscutibile di Milly Carlucci.

Adesso la conduttrice starebbe pensando a Chiara Ferragni, che potrebbe sbarcare in prima serata su Rai1. L'indiscrezione arriva dal settimanale Novella2000. E già si parla di partner in campo: Pasquale La Rocca, uno dei ballerini più talentuosi. Lo storico settimanale di gossip ha spoilerato quello che potrebbe essere il cast del programma del sabato sera di Rai1.

IL RIENTRO A MILANO

A quanto pare la Ferragni è tornata a Milano e ora potrebbe partire per il Portogallo. Come sarà la sua estate? In famiglia, innanzitutto, e al lavoro. Chi la conosce bene ci dice che è una grande stakanovista, "sempre sul pezzo": così si dice in gergo. Ed è verissimo. Perché i risultati positivi, da sempre, sono sotto gli occhi di tutti.

L'ARRIVO A BALLANDO CON LE STELLE

Da una parte "Sognando Ballando con le stelle", che ha celebrato il fortunato format di Rai1 con Milly Carlucci, dall'altra le prime spifferate sul cast: Chiara Ferragni e Pasquale La Rocca potrebbero essere i primi nomi da annunciare secondo il settimanale Novella 2000.

LA FINE DEL MATRIMONIO CON FEDEZ

Gli ultimi dodici mesi sono stati scanditi per la Ferragni dalla fine del matrimonio con Fedez, che si sta godendo il successo del suo ultimo brano (Scelte stupide) con Clara. I due si sono esibiti, lo scorso 1 giugno, a Roma sul palco del Radio Zeta Future hits live.

