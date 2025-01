Chiara Ferragni riceve il Tapiro d'Oro.

Tapiro d'oro a Chiara Ferragni. Questa sera a Striscia la notizia (su Canale 5 alle 20:35. Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro all'ex moglie di Fedez, in gara al Festival di Sanremo.



Il rapper nella serata dedicata ai duetti e alle cover ha scelto di cantare con Marco Masini la celebre canzone “Bella stronza” Ed arriva subito il commento dell'influencer:

«Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui»

Valerio Staffelli ribatte: «Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?». «Sono d’accordo», risponde Chiara. E quando l’inviato le chiede se si è già sentita con Fedez per chiarire l’argomento, l’influencer ci tiene a precisare: «No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino». E aggiunge: «Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione». Per Chiara Ferragni è il sesto Tapiro d’oro ricevuto nella sua carriera.

FEDEZ IN GARA AL FESTIVAL DI SANREMO

Ci sarà anche Fedez in gara al Festival di Sanremo. Ecco la lista completa dei cantanti che si esibiranno all'Ariston:

Achille Lauro - "Incoscienti giovani"

Bresh - "La tana del granchio"

Brunori Sas - "L'albero delle noci"

Clara - "Febbre"

Coma_Cose - "Cuoricini"

Elodie - "Dimenticarsi alle 7"

Emis Killa - "Demoni"

Fedez - "Battito"

Francesca Michielin - "Fango in Paradiso"

Francesco Gabbani - "Viva la vita"

Gaia - "Chiamo io chiami tu"

Giorgia - "La cura per me"

Irama - "Lentamente"

Joan Thiele - "Eco"

Lucio Corsi - "Volevo essere un duro"

Marcella Bella - "Pelle diamante"

Massimo Ranieri - "Tra le mani un cuore"

Modà - "Non ti dimentico"

Noemi - "Se t'innamori muori"

Olly - "Balorda nostalgia"

Rkomi - "Il ritmo delle cose"

Rocco Hunt - "Mille vote ancora"

Rose Villain - "Fuorilegge"

Sarah Toscano - "Amarcord"

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento - "La mia parola"

Serena Brancale - "Anema e core"

Simone Cristicchi - "Quando sarai piccola"

The Kolors - "Tu con chi fai l'amore"

Tony Effe - "Damme 'na mano"

Willie Peyote - "Grazie ma no grazie"