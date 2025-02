Brunori Sas nella top 5 anche nella terza serata del Festival di Sanremo: “Questa settimana mi varrà per i prossimi cinque anni di vita”

Brunori Sas è tornato ai microfoni della prima radio d’Italia nel corso della trasmissione Non Stop News per raccontare la sua esperienza al Festival di Sanremo e per dare qualche anticipazione sulla serata cover di stasera. L’artista calabrese, in gara con il brano L’albero delle noci, è stato ospite di Massimo Giletti, Luigi Santarelli e Barbara Sala. Durante l’intervista, il cantautore, che è in top cinque anche nella classifica di radio e televoto, ha raccontato: “Come cantautore, ho la vocazione verso la sconfitta, e invece sta andando alla grande”, ironizza. “Ma la cosa incredibile è che questa esperienza la sto vivendo bene, considerando la mia natura oziosa. Questa settimana mi varrà per i prossimi cinque anni di vita, posso tornare in paese e restare cinque anni fermo”.

L’ALBUM

Nel pieno della sua esperienza sanremese, esce oggi, 14 febbraio, L’albero delle noci, il nuovo album di Brunori Sas. L’album, composto da dieci tracce, prende il nome dal brano che l’artista ha scelto di presentare al 75° Festival di Sanremo.

“L'albero delle noci” affonda le sue radici in una dimensione intima e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato Brunori Sas al motivo originario del suo fare musica: sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie dal valore universale. A dare una direzione inedita nel percorso musicale brunoriano, il nuovo sodalizio artistico con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l’intero disco al fianco di Dario. “Sono molto contento perché ieri sera abbiamo fatto una degustazione e, in questa situazione, abbiamo festeggiato il disco. È uscito L’albero delle noci, è stato un disco difficile da realizzare, ci abbiamo messo due anni”, racconta il cantautore.

LA SERATA DELLE COVER

Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, Brunori Sas si esibirà insieme a Dimartino e Riccardo Sinigallia interpretando "L'anno che verrà" di Lucio Dalla.