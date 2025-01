Le 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo: oggi l'ascolto da parte dei giornalisti. Vi raccontiamo com'è andata

di Enrico Galletti e Francesco Fredella





Amore, tanto amore. E del resto è stata questa la cifra delle ultime canzoni sanremesi. E poi i rapporti personali, la propria terra, le dinamiche di coppia. Nei brani in gara al Festival di Sanremo 2025 (dall’11 al 15 febbraio) c’è il “micromondo”, non il “macromondo” che ci circonda. “Forse – ipotizza Carlo Conti a margine degli ascolti di questa mattina a Milano e Roma, riservati alla stampa – è anche un po’ un modo per fuggire da tutto ciò che ci circonda”.

Pop ma niente rock nelle 30 canzoni in gara

Nelle trenta canzoni, a dominare è il pop, anche se non manca il rap (mezzo, questo, per arrivare ai più giovani, nel solco tracciato dalle fortunate edizioni del Festival targato Amadeus). Grande assente, invece, il rock. “Mi dispiace che manchi – ha aggiunto Carlo Conti, dicendosi affezionato a quel genere –, ma di brani rock non ne sono arrivati”. Tanti, invece, gli altri, frutto di una lunga selezione che ha costretto il conduttore a fare un passo indietro rispetto all’idea iniziale di portare a 26 il numero dei cantanti in gara.

I trenta artisti in gara in sintesi

"Ero indeciso con quale brano iniziare. Iniziamo l'ascolto di oggi con Gabbani, da dove ho finito il mio ultimo festival", così Carlo Conti esordisce agli ascolti per i giornalisti. Ascoltare i trenta brani in gara a Sanremo, di fila, è sempre un grande privilegio. Una grande responsabilità. Galletti, Fredella e Provenzani rappresentano, nel momento dell'ascolto a Roma e Milano, le tre radio del Gruppo.

Francesco Gabbani è riconoscibile dalle prime note cin una melodia che cattura subito.

Clara: molto ritmo e si balla con la sua canzone.

Willie Peyote: non manca l'ironia del suo sound, c'è una riferimento agli Articolo 31 (Do, do, domani)

Noemi: c'è tutto l'amore delle sue canzone con una voce inconfondibile.

Lucio Corsi non nasconde le debolezze della vita in un testo intenso con un sound nettamente riconoscibile.

Rkomi: c'è ritmo, da subito. Vi divertirete.

The Kolors: la balli e la canti dalle prime note. Il ritornello non lo dimentichi facilmente.

Rocco Hunt contagia tutti con un testo che calza a pennello con il sound. Il ritornello in napoletano rimane impresso e si fa cantare già al primo ascolto.

Rose Villain: l'acuto della sua voce è riconoscibile da subito. E' un brano ritmato, che riesce a stupire e colpire gli ascoltatori.

Brunori Sas rispolvera e sposa la tradizione del cantautorato italiano con una melodia classica. La chitarra nella canzone ha un ruolo dominante.

Serena Brancale vi farà scatenare. La sua Anema e core è anche un omaggio a Napoli con un ritmo latino.

Irama mette insieme classicità e modernità. La sua voce è acuta, alta. Il ritornello difficilissimo da cantare per i le note alte.

Marcella Bella sposa il ritmo travolgente. Sarà una delle grandi sorprese di questo festival.

Achille Lauro farà sognare tutti. C'è l'amore, c'è una melodia che può conquistare nuove e vecchie generazioni.

Elodie regala grandi emozioni con un sound fresco, che nel ritornello tutti facilmente canteranno.

Tony Effe strizza l'occhio alla sua Roma con un arrangiamento latineggiante, che per certi versi fa ricordare anche il grande Califano.

Massimo Ranieri torna a Sanremo con una voce limpida, una melodia accompagnata dal sax (la vera novità). C'è la parola cuore, amore, in primo piano accompagnato da un sound che canti da subito. E' un musical.

Sarah Toscano pronta al ritmo e alla hit. Da Amici a Sanremo: la grande prova per lei.

Fedez con Battito arriva al Festival portando la quota rap.

Coma_Cose da subito esplodono con il ritmo con un picco di dance. Parte subito la coreografia.

Giorgia torna al Festival dove è iniziata la sua carriera negli anni della direzione artistica di Pippo Baudo. La sua voce è inconfondibile.

Olly, per la seconda volta a Sanremo, chitarra e voce, punta alla melodia con un arrangiamento romantico.

Simone Cristicchi con una poesia e una melodia assolutamente a pennello sorprenderà l'Ariston

Emis Killa non tradisce affatto le aspettative: Demoni, il suo brano, è pieno di ritmo. Tanta modernità.

Joan Thile. Prima volta al Festival di Sanremo. Stupisce da subito il travolgente sound. Il ritornello ha un sapore retrò, un grande valore aggiunto.

Modà. Il ritorno molto atteso, prima del grande concerto di San Siro, a luglio prossimo. E' un grande brano che diventerà sicuramente l'ennesimo successo della band.

Gaia a Sanremo dopo l'incredibile successo di "Sesso e Samba", la cantante italo-brasiliana è in gara. Il brano che porta all'Ariston è pieno di ritmo.

Bresh. Moderno. Sound che piace alla Gen Z e non solo.

Francesca Michelin resta sempre una grande sicurezza per una melodia accompagnata dalla voce di una cantante piena di talento.

Shablo feat Gué, Joshua e Tormento. Scatenatavi. Alzate il volume e ballate.





Meno monologhi e ospiti, più spazio alla musica

“Avevo difficoltà ad escludere alcune canzoni”, ha spiegato, definendo una promessa l’intenzione di non far terminare le serate alle due di notte. Ed è lui stesso a illustrare la ricetta: “Cercherò di non ‘infarcire’ troppo le puntate di elementi che non abbiano a che vedere con la musica. Le trenta canzoni devono restare protagoniste, preferisco avere meno spazio per monologhi e ospiti, perché Sanremo è il festival della canzone italiana”.

I co-conduttori: Scotti-Pieraccioni-Panariello il trio del debutto?

Spazio poi ai co-conduttori. La prima sera sarà la volta degli amici. Nessuna conferma ufficiale per Gerry Scotti, che ieri è apparso molto vicino al Festival. “Mi risuonano nella mente le parole di Ezio Bosso – ha detto Conti -. Ospite quando ero conduttore, disse che la musica, come la vita, si fa insieme. Gerry Scotti è un mio amico, come lo sono Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Sto ancora cercando di convincerli”. Ci saranno tutti e tre? L’ipotesi è concreta. Nella seconda serata sarà la volta di Bianca Balti (“Un grande esempio”), poi spazio “al colore di Cristiano Malgioglio” e all’ironia di Nino Frassica. La terza sera, invece, tre donne: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. La quarta toccherà a Mahmood e a Geppi Cucciari, l’ultima invece ad Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

L’annuncio: Damiano David ospite della seconda serata

Quindi i super ospiti (con una notizia): oltre al già annunciato Lorenzo Jovanotti per il debutto, ospite della seconda serata di Sanremo 2025 sarà Damiano David. Un ritorno sul palco dell’Ariston per lui, dopo la vittoria con i Måneskin nel 2021.