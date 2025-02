Sanremo 2025: tutte le anticipazioni sulla finalissima. Ecco cosa c'è da sapere

COSA ACCADRA' STASERA?

Gabri Ponte. Il calciatore Bove sarà presente all'Ariston. Torna Bianca Balti, che consegna i premi (gli altri due). Invece Mahmood presenta il suo nuovo singolo. Antonella Venditti, Alberto Angela, Vanessa Scalera. Apriremo con.

PIERACCIONI E PANARIELLO ALL'ARISTON? "Panariello è in zona, la sua fidanzata è in sala. Ma Giorgio sarà in hotel a fare il baby sitter a mio figlio. E Pieraccioni non riesce a trovare la mia crema solare", dice Conti. Che assicura: "Quest'anno non ci saranno. Giorgio e Leonardo sono due fratelli e lunedì festeggeremo il compleanno di Pieraccioni".

LE PAROLE DI CARLO CONTI

12.24 Ho coronato un sogno, due miti: Topo Gigio e Roberto Benigni. Non vedo l'ora del verdetto finale. Chissà chi vincerà, scoprirò all'ultimo aprendo la busta e lo farò con Alessandro Cattelan ed Alessia Marcuzzi. "Chiedo scusa per i 6 minuti di ritardo ieri sera...", tuona Conti.

"Carlo mi ha fatto un regalo", aggiunge la Marcuzzi. E Cattelan racconta la settimana sanremese: "Adrenalina pura".

Sanremo 2025,Giorgia e Annalisa vincono con il brano di Adele il premio delle cover

LA NOTA DELLA RAI

“La Rai ha proposto ieri una serata superlativa per la qualità artistica e musicale, premiata da ascolti incredibili che – grazie allo splendido lavoro fatto da Carlo Conti e da tutta la “squadra” Rai - entrano nella storia della televisione. Inoltre, il ritorno di Benigni in Rai, fortemente voluto, rappresenta tutta la forza attrattiva di questa grande azienda”. Così l’Amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e il Direttore generale Rai Roberto Sergio commentano la quarta serata del 75° Festival di

PICCHI DI SHARE

Ascolti quarta serata, Ad e Dg Rai: "Ascolti incredibili per una serata di grande musica e spettacolo. Straordinario Benigni, felici del suo ritorno in Rai".

I picchi Auditel della serata cover di Sanremo 2025 sono stati raggiunti, in termini di spettatori, alle 21.57 con il duetto di Serena Brancale e Alessandra Amoroso sulle note di 'If I ain't got you' di Alicia Keys, visto da 18 milioni di persone, e in termini di share all'1.24 con la proclamazione della vittoria di Giorgia ed Annalisa, che ha ottenuto il 76,1% di share.

12.14 Marcello Ciannamea, direttore prime time, parla dei numeri. "La quarta serata ha registrato come total audicence con il 70,8% di share. Il miglior risultato in assoluto da quando esiste l'auditel", dice Cinannamea. "In totale 13,6 mln di ascolti, era dal 1997 che non si registrava questo risultato per la quarta serata".

12.13 Parla il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, in conferenza stampa. "Grazie per tutto quello che avete fatto", dice il sindaco. "Adesso aspettiamo il vincitore".