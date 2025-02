Alex Wyse su RTL 102.5: “Se fossi in gara stasera porterei L’emozione non ha voce”

Si dice molto felice all’infuori del risultato. Alex Wyse, il giovane ragazzo che si è posizionato secondo nella classifica finale della sezione Nuove Proposte, poco fa è passato nel nostro Radio Truck di Sanremo per scambiare due chiacchiere con Matteo Campese e La Zac. Sul palco dell’Ariston ha cantato “Rockstar” che lui stesso ha definito un inno alla libertà.





ALEX WYSE: “SONO CRESCIUTO CON BATTISTI E COCCIANTE”

“E’ un onore aver cantato sul palco di Sanremo a 24 anni. Sono felice di qualsiasi cosa” ha detto con serenità il giovane artista dai microfoni della prima radio d’Italia. “Se fossi in gara nella serata delle cover di questa sera porterei L’emozione non ha voce di Celentano. Sono cresciuto ascoltando la musica italiana, come le canzoni di Riccardo Cocciante e Lucio Battisti.

“Ho sentito Lorella Cuccarini” dice Alex ricordando la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi dove la ballerina è stata la sua maestra. Negli ultimi giorni la Cuccarini ha supportato il suo ex allievo tramite alcune storie su Instagram. “Amici mi ha dato modo di trovare la mia libertà sul palco. E’ davvero una scuola, facevamo solo musica, non puoi non imparare. Una lezione di vita e di musica” ha detto Alex Wyse.

“L’unica cosa strana che mi è successa a Sanremo? La porta della mia camera non si chiude bene” ha rivelato ridendo prima di andar via.

LA BIO DI ALEX WYSE

All'anagrafe Alessandro Rina, nasce il 16 giugno del 2000 a Como, città in cui cresce ma che lascia durante il periodo scolastico per trasferirsi nel Regno Unito. Prosegue gli studi e si diploma al 'BIMM Music Institute' di Londra. Dopo il diploma torna in Italia, adotta il nome Alex Wyse come pseudonimo e nel 2021 si candida ai casting di Amici di Maria De Filippi, arriva in finale e si classifica al quarto posto. Durante l'esperienza pubblica diversi singoli come ‘Accade’, ‘Senza chiedere permesso’ e ‘Sogni al cielo’, che totalizzano milioni di streaming.