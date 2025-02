La canzone vincitrice della classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2025 - Categoria Nuove Proposte è “VERTEBRE” di SETTEMBRE

È “VERTEBRE” di SETTEMBRE il brano vincitore della speciale classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2025 – categoria nuove proposte, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 75a edizione del Festival di Sanremo, nella categoria “Nuove Proposte”. La vittoria è stata annunciata in diretta su RTL 102.5 durante il programma "Pop Around The Clock".

Il risultato della classifica è il frutto della rinnovata collaborazione tra RTL 102.5 e EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti radio e televisive in Italia. La classifica si basa sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati dell'airplay radiofonico rilevati da EarOne. Quest'ultima considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, comprendente radio nazionali, regionali e locali.

«Grazie davvero, io ho finito le parole. Non sapevo nulla, solo grazie mille e grazie di cuore RTL 102.5. Ci tenevo ad essere qui. Sono contentissimo, grazie di cuore», commenta SETTEMBRE.

Nei prossimi giorni SETTEMBRE riceverà il premio in diretta negli studi di Radio Zeta.