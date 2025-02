Festival di Sanremo: Duran Duran e Massimo Ranieri fanno il picco di share nella terza serata

LE POLEMICHE SULLA COLLANA DI TONY EFFE

Tony Effe virale. Al Dopofestival: "Per me Sanremo è finito", ma abbozza sorriso. Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro... adesso sono cazzi, sono arrabbiatissimo". Lo ha detto Tony Effe, ai microfoni di Radio2, subito dopo la sua esibizione sul palco dell'Ariston con Damme Na Mano durante la terza serata del festival di Sanremo. Il gioiello di una grande griffe del lusso potrebbe essere stato proibito all'artista in gara per le regole del festival legate ai marchi.

Poi, al Dopofestival: "Finito. Per me Sanremo è finito oggi", ha aggiunto abbozzando però un sorriso accanto a Noemi, con cui condividerà questa sera il duetto sulle note di Tutto il resto è noia di Franco Califano.

LE ANTICIPAZIONI SULLA FINALISSIMA

Domani sul palco del festival di SANREMO ci saranno anche Alberto Angela e Vanessa Scalera.

Per la serata finale sono attesi anche Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, come co-conduttori al fianco di Carlo Conti, il giocatore della Fiorentina Edoardo Bove, il dj Gabry Ponte che apre la serata. Sul Suzuki Stage è previsto Tedua, mentre in collegamento dalla Costa Toscana i Planet Funk.

LE PAROLE DI MAHMOOD

"Nel 2016 mi sono iscritto a Sanremo da casa, da un semplice Pc. Non avevo nemmeno l'etichetta discografica. Il premio dei giovani è più bello di quello dei big", racconta Mahmood. "Ho chiesto a Carlo che devo fare, mi ha detto che devo essere spontaneo".

LA SERATA DELLE COVER

La quarta serata, la penultima, è sulla serata delle cover. L'ordine dei duetti ancora non è stato comunicato. Le prove inizieranno alle 14. Sul palco come co-conduttori Geppi Cucciari e Mhamood.

IL COMMENTO DI CARLO CONTI

"Vado a incontrare l'ospite che avevo sempre invitato ma non è mai stato con me. Stasera apriremo il Festival con Roberto Benigni. Conti è volato dall'attore, che aprirà il Festival. Da rumors ci sarà un annuncio bomba. Di cosa si tratta? Mistero. Per adesso.

PICCO DI SHARE DELLA SERATA

Picco di share con 64,1% con i Duran Duran e alle 21.32 con 16 milioni con Massimo Ranieri

IL CONTRIBUTO DELLA TOTAL AUDIENCE E' SOLO DI 400 MILA ASCOTATORI

12.18 Ciannamea fa chiarezza sugli ascolti. La total audience in questo Festival: nelle prime tre serate con 63,4 % di share con 11,8 milioni di ascoltatori che derivano da 11,4 milioni di ascolti tradizionale e si aggiunge uno 0,4 che in totale - con il second screen - creano la total audience.

12.15 "Scusate per la gaffe di ieri", esordisce Carlo Conti in conferenza stampa. Marcello Ciannamea aggiunge: "Ieri 10,7 milioni di ascolti con il 59,8% di share. Nelle prime 3 serate una share del 63% sul target totale"

12.05 Una lieve flessione di ascolti, che però non spaventa la Rai. La terza puntata del Festival di Sanremo: 10 milioni e 700 mila spettatori con il 59,8% di share.

Sanremo 2025. il Festival in Europa, e non solo

Il Festival di Sanremo 2025 non raggiunge solo il pubblico italiano, ma varca i confini con Rai Italia che lo propone ai connazionali all’estero e con le emittenti straniere che lo propongono in diretta. In particolare – con RaiCom - la Rtve spagnola trasmette in diretta la serata finale del Festival, proposta anche – nel circuito Ebu - dalle emittenti Alrtv Radiotelevisioni Shqiptar (Albania), Rotvr Televiziunea Romana (Romania), Mdtrm Teleradio-Moldova (Moldavia), Merctg Radiotelevizija Crne Gore (Montenegro), che hanno trasmesso anche le altre serate.

Tutte le serate, infine, verranno mandate in onda in differita, anche in Canada da Rogers Tv e da Ici Tv Quebec, con RaiCom.

